Шесть наград свердловских пловчих на чемпионате России

Дарья Устинова (в центре) с золотой медалью чемпионата России Фото: Алексей Савченко/ВФП

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по плаванию на короткой воде (25-метровый бассейн). Свердловские спортсмены не остались без наград турнира.

Уже в первый соревновательный день в копилку региона бронзовую награду принесла Валерия Саламатина. Она стала третьей на дистанции 200 метров вольным стилем, причём до серебра не хватило двух десятых секунды. Второе место заняла Дарья Устинова (Сергеевна, представительница Санкт-Петербурга), победительницей стала Екатерина Никонова.

Во второй соревновательный день в борьбу за медали вступила уже свердловчанка Дарья Устинова (она – Константиновна). Она стала второй на дистанции 100 метров на спине, уступив лишь Елизавете Агапитовой. Замкнула тройку призеров Дарья Васькина.

На следующий день и Валерия, и Дарья принесли сборной Свердловской области по золотой медали. Саламатина стала победительницей на дистанции 800 метров вольным стилем, а Устинова выиграла свою коронную дистанцию: 200 метров на спине. При этом новоиспечённая чемпионка страны осталась недовольна своим выступлением.

– Странно через соревнования форсировать подготовку, за сезон было около 4–5 соревнований и всего лишь один нагрузочный сбор, – отметила Дарья Устинова. – Мы пытались поднимать нагрузку, снова опускать, так мы подходили к стартам. Получается Кубок мира и чемпионат Европы были нужны, чтобы пробивать скорость, чтобы проплыть по отбору и вернуть свои результаты, но не хватило. То есть прогресс есть и на 100 метрах, и на 200 на спине, но, к сожалению, это не так быстро. Это пока ниже норматива.

А Валерия Саламатина и вовсе стала двукратной победительницей турнира в Санкт-Петербурге. К золоту на 800 метров вольным стилем она добавила золото на дистанции вдвое короче.

В заключительный соревновательный день женская эстафетная четвёрка Свердловской области добыла последнюю награду турнира. Валерия Саламатина, Мария Тагильцева, Дарья Муллакаева и Дарья Устинова стали серебряными призёрами эстафеты 4 по 200 метров вольным стилем. Таким образом, свердловские спортсменки завоевали шесть наград турнира в Санкт-Петербурге.

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