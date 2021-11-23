Отклонение от сроков – по семи объектам. Но время есть. В Екатеринбурге обсудили подготовку к Универсиаде

Подготовка объектов Универсиады – ключевой вопрос на ближайшее время. Фото: Павел Ворожцов

Помощник Президента России Игорь Левитин и глава региона Евгений Куйвашев вчера в Екатеринбурге провели рабочее совещание, на котором обсуждали подготовку к проведению Всемирных летних студенческих игр 2023 года. Прессу допустили лишь на стартовые 15 минут. Но и там было много интересного.

Игорь Левитин в самом начале своей речи отметил, что предположительно в декабре состоится заседание федерального оргкомитета Универсиады.

– Мы работаем в регионе, чтобы посмотреть и подготовить документы к совещанию, которое будет проходить у Дмитрия Чернышенко, заместителя председателя правительства. Хотел бы напомнить, что есть поручение правительства, и нам необходимо посмотреть ход реализации. За это время увеличилась стоимость строительных материалов, расходы на транспортировку. Необходимо послушать, как это скажется на подготовке к Универсиаде, чтобы потом на совещании у Дмитрия Чернышенко выйти с предложениям по увеличению стоимости. Если она есть.

Но конкретные цифры, если они и были обозначены в ходе совещания, прозвучали за закрытыми от журналистов дверями. Глава региона Евгений Куйвашев сказал, что подготовка идёт на высоком уровне.

– Большинство объектов Универсиады находится в высокой степени готовности, – рассказал губернатор Свердловской области. – Все основные работы ведутся в срок, обеспечен контроль качества строительства и реконструкции. Среди актуальных задач – решение вопроса по модернизации МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», создание информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также ремонт фасадов домов по маршрутам движения официальных делегаций. Работы должны быть проведены в Екатеринбурге, Первоуральске и Верхней Пышме.

Первый заместитель министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров, в свою очередь, подчеркнул, что подготовка объектов – ключевой вопрос на ближайшее время и обозначил проблемы.

– По инфраструктурным мероприятиям в рамках программы мы констатируем отклонение от плановых сроков по семи объектам, – заметил Азат Кадыров. – В части проектирования, получения заключения государственных экспертиз и начала строительных работ.

Впрочем, первый замминистра спорта РФ добавил, что это риски «жёлтого» уровня, и время в запасе имеется. Какие это именно объекты, говорить не стали. За исключением одного, на котором Азат Кадыров остановился отдельно – это Дворец дзюдо в Академическом.

– В рамках мониторинга мы с коллегами регулярно тему подготовки Дворца дзюдо обсуждали, – сказал Азат Кадыров.

Уже после, когда, видимо, речь дошла до конкретных проблем будущего дома дюздоистов, замгубернатора Свердловской области Сергей Швиндт заявил, что Дворец дзюдо начали строить ещё за рамками подготовки к Универсиаде (первые разговоры о проекте появились ещё в 2017-м. – Прим. «ОГ»)

– Позже в проект были внесены изменения в соответствии с требованиями Международной федерации университетского спорта, – приводит его слова департамент информполитики Свердловской области. – Именно поэтому он строится чуть дольше, чем те объекты, которые сразу готовились под Игры.

В заключение было сказано, что у правительства области нет сомнений в том, что объект введут к Универсиаде, которая, пройдёт в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года.

Опубликовано в № 217 от 24.11.2021.