У свердловского министра физкультуры и спорта появится советник без зарплаты

Назначение осуществляется на добровольной основе на основании личного заявления. Фото: Галина Соловьёва.

Для министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта ищут советника. Он будет осуществлять свою деятельность на общественных началах.

Cоветником может стать гражданин РФ, имеющий высшее образование и опыт работы, необходимый для решения задач в сфере физкультуры и спорта. Об этом говорится в приказе, размещённом на интернет-портале правовой информации региона.

Уточняется, что основными задачами советника, в том числе станут повышение эффективности взаимодействия с гражданским обществом и формирование уважительного отношения, доверия граждан к госорганам Среднего Урала. Он обязан своевременно исполнять поручения министра, а также воздерживаться от негативных публичных высказываний, суждений и оценок в отношении решений органов государственной власти региона.

Советник не вправе разглашать конфиденциальные сведения и получать от физических или юрлиц вознаграждения (подарки, деньги), связанные с исполнением функций общественного советника. Известно и то, что за свою работу доброволец ничего не будет получать. Более того, трудовые отношения с ним оформлять не предполагается.

"Общественный советник не является государственным гражданским служащим и осуществляет свои функции на безвозмездной основе без оформления с ним трудовых отношений. Общественный советник не может замещать государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность, должность муниципальной службы", - говорится в документе.

Назначение осуществляется на добровольной основе на основании личного заявления. Прекратить свою деятельность уже выбранный советник сможет по личной инициативе, по истечению установленного срока осуществления деятельности, по истечения срока полномочий министра или по инициативе министра.

Фото: документ

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