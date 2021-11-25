Универсиаде уточнили цифры

На официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области pravo.gov66.ru было опубликовано постановление регионального правительства под номером 812-ПП. В документе вносятся изменения в комплексную программу «Организация подготовки и проведения XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге». Так, в частности, повысились объёмы финансирования и были скорректированы иные важные цифры.
Уже упомянутая комплексная программа Свердловской области была опубликована в «Облагзете» 22 августа 2020 года. Документ в большей степени носит технический характер, но среди прочего там можно было найти источники финансирования, конкретные суммы и другую статистику предстоящего спортивного мероприятия.
Давайте обратимся к цифрам. Общий объём средств, предусмотренный на реализацию той программы, составлял 64,7 млрд рублей. Он формировался из федерального, областного и местных бюджетов, а также из внебюджетных источников. В новом постановлении сумма возросла до 69,8 млрд. То есть почти больше чем на пять миллиардов рублей.
Эта сумма делится следующим образом (в миллиардах рублей): 45,56 – областной бюджет, 20,47 – софинансирование из федерального, 1,24 – из местного бюджета и 2,55 – из внебюджетных источников. Таким образом, по сравнению с документом прошлого года, из облбюджета выделят на 11 миллиардов рублей больше, а из федерального – почти на 9,5. При этом сократилась сумма внебюджетных источников более чем на 15 млрд.
Про последний пункт стоит пояснить отдельно. Столь большое сокращение, вероятно, связано с тем, что многофункциональная ледовая арена УГМК на 15 000 мест, которая строится на месте снесённой в 2018-м телебашни, не будет введена в срок. Эта информация есть в новом документе. Ледовая арена (и далее по тексту) «исключена из перечня объектов в связи с поздним вводом объекта в строй – декабрь 2023». Исходя из заявочного досье, там должны были пройти соревнования по баскетболу.
Логично, что и скорректировали количество спортивных объектов, на которых планировали проводить соревнования. Если в документе от августа 2020-го их было 35 (26 действующих и 9 новых), то в новом постановлении – 31 (23 действующих и 8 новых соответственно). География осталась та же – Екатеринбург, Первоуральск, Верхняя Пышма, Сысерть. Ещё перечень объектов дополнили ТЮЗом, Историческим сквером и «Синарой Центром». Видимо, именно на этих трёх площадках пройдёт культурный блок Всемирных студенческих игр, который на подобных соревнованиях появится впервые.
На строительство и реконструкцию объектов планируется потратить 49,1 миллиарда рублей.
Статистика по участникам Универсиады-2023
|Функционал
|Было (2020-й)
|Стало (2021-й)
|Спортивные делегации (включая спортсменов, тренеров и так далее)
|10 300 (человек)
|10 581
|Семья FISU/VIP-гости
|600
|550
|Технические делегаты
|1600
|1502
|Дирекция
|800
|900
|СМИ
|3050
|2960
|Персонал
|9000
|14 250
|Участники художественной программы
|500
|350
|Зрители
|750 000
|550 000
|Волонтёры
|8000
|11 000
|Маркетинговые партнёры
|700
|250
- Опубликовано в №219 от 26.11.2021
Сюжет
Универсиада-2023 в Екатеринбурге
Столица Урала выбрана местом проведения Всемирной летней Универсиады 2023 года.