Универсиаде уточнили цифры

До начала XXXII Всемирных студенческих игр остаётся меньше двух лет. А сделать ещё предстоит многое. Фото: Павел Ворожцов

На официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области pravo.gov66.ru было опубликовано постановление регионального правительства под номером 812-ПП. В документе вносятся изменения в комплексную программу «Организация подготовки и проведения XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге». Так, в частности, повысились объёмы финансирования и были скорректированы иные важные цифры.

Уже упомянутая комплексная программа Свердловской области была опубликована в «Облагзете» 22 августа 2020 года. Документ в большей степени носит технический характер, но среди прочего там можно было найти источники финансирования, конкретные суммы и другую статистику предстоящего спортивного мероприятия.

Давайте обратимся к цифрам. Общий объём средств, предусмотренный на реализацию той программы, составлял 64,7 млрд рублей. Он формировался из федерального, областного и местных бюджетов, а также из внебюджетных источников. В новом постановлении сумма возросла до 69,8 млрд. То есть почти больше чем на пять миллиардов рублей.

Эта сумма делится следующим образом (в миллиардах рублей): 45,56 – областной бюджет, 20,47 – софинансирование из федерального, 1,24 – из местного бюджета и 2,55 – из внебюджетных источников. Таким образом, по сравнению с документом прошлого года, из облбюджета выделят на 11 миллиардов рублей больше, а из федерального – почти на 9,5. При этом сократилась сумма внебюджетных источников более чем на 15 млрд.

Про последний пункт стоит пояснить отдельно. Столь большое сокращение, вероятно, связано с тем, что многофункциональная ледовая арена УГМК на 15 000 мест, которая строится на месте снесённой в 2018-м телебашни, не будет введена в срок. Эта информация есть в новом документе. Ледовая арена (и далее по тексту) «исключена из перечня объектов в связи с поздним вводом объекта в строй – декабрь 2023». Исходя из заявочного досье, там должны были пройти соревнования по баскетболу.

Логично, что и скорректировали количество спортивных объектов, на которых планировали проводить соревнования. Если в документе от августа 2020-го их было 35 (26 действующих и 9 новых), то в новом постановлении – 31 (23 действующих и 8 новых соответственно). География осталась та же – Екатеринбург, Первоуральск, Верхняя Пышма, Сысерть. Ещё перечень объектов дополнили ТЮЗом, Историческим сквером и «Синарой Центром». Видимо, именно на этих трёх площадках пройдёт культурный блок Всемирных студенческих игр, который на подобных соревнованиях появится впервые.

На строительство и реконструкцию объектов планируется потратить 49,1 миллиарда рублей.

Статистика по участникам Универсиады-2023

Функционал Было (2020-й) Стало (2021-й) Спортивные делегации (включая спортсменов, тренеров и так далее) 10 300 (человек) 10 581 Семья FISU/VIP-гости 600 550 Технические делегаты 1600 1502 Дирекция 800 900 СМИ 3050 2960 Персонал 9000 14 250 Участники художественной программы 500 350 Зрители 750 000 550 000 Волонтёры 8000 11 000 Маркетинговые партнёры 700 250

Опубликовано в №219 от 26.11.2021