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25 ноября 2021, 18:54

Универсиаде уточнили цифры

Строительство деревни Универсиады

До начала XXXII Всемирных студенческих игр остаётся меньше двух лет. А сделать ещё предстоит многое. Фото: Павел Ворожцов

На официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области pravo.gov66.ru было опубликовано постановление регионального правительства под номером 812-ПП. В документе вносятся изменения в комплексную программу «Организация подготовки и проведения XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге». Так, в частности, повысились объёмы финансирования и были скорректированы иные важные цифры.

Уже упомянутая комплексная программа Свердловской области была опубликована в «Облагзете» 22 августа 2020 года. Документ в большей степени носит технический характер, но среди прочего там можно было найти источники финансирования, конкретные суммы и другую статистику предстоящего спортивного мероприятия.

Давайте обратимся к цифрам. Общий объём средств, предусмотренный на реализацию той программы, составлял 64,7 млрд рублей. Он формировался из федерального, областного и местных бюджетов, а также из внебюджетных источников. В новом постановлении сумма возросла до 69,8 млрд. То есть почти больше чем на пять миллиардов рублей.

Эта сумма делится следующим образом (в миллиардах рублей): 45,56 – областной бюджет, 20,47 – софинансирование из федерального, 1,24 – из местного бюджета и 2,55 – из внебюджетных источников. Таким образом, по сравнению с документом прошлого года, из облбюджета выделят на 11 миллиардов рублей больше, а из федерального – почти на 9,5. При этом сократилась сумма внебюджетных источников более чем на 15 млрд.

Про последний пункт стоит пояснить отдельно. Столь большое сокращение, вероятно, связано с тем, что многофункциональная ледовая арена УГМК на 15 000 мест, которая строится на месте снесённой в 2018-м телебашни, не будет введена в срок. Эта информация есть в новом документе. Ледовая арена (и далее по тексту) «исключена из перечня объектов в связи с поздним вводом объекта в строй – декабрь 2023». Исходя из заявочного досье, там должны были пройти соревнования по баскетболу.

Логично, что и скорректировали количество спортивных объектов, на которых планировали проводить соревнования. Если в документе от августа 2020-го их было 35 (26 действующих и 9 новых), то в новом постановлении – 31 (23 действующих и 8 новых соответственно). География осталась та же – Екатеринбург, Первоуральск, Верхняя Пышма, Сысерть. Ещё перечень объектов дополнили ТЮЗом, Историческим сквером и «Синарой Центром». Видимо, именно на этих трёх площадках пройдёт культурный блок Всемирных студенческих игр, который на подобных соревнованиях появится впервые.

На строительство и реконструкцию объектов планируется потратить 49,1 миллиарда рублей.

Статистика по участникам Универсиады-2023

ФункционалБыло (2020-й)Стало (2021-й)
Спортивные делегации (включая спортсменов, тренеров и так далее)10 300 (человек)10 581
Семья FISU/VIP-гости600550
Технические делегаты16001502
Дирекция800900
СМИ30502960
Персонал900014 250
Участники художественной программы500350
Зрители750 000550 000
Волонтёры800011 000
Маркетинговые партнёры700250

  • Опубликовано в №219 от 26.11.2021

Сюжет

Универсиада-2023 в Екатеринбурге
Столица Урала выбрана местом проведения Всемирной летней Универсиады 2023 года.

Областная газета Свердловской области
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