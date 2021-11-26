В Екатеринбурге планируют выделить ещё 229 миллионов рублей на подготовку к Универсиаде

Универсиада пройдёт в Екатеринбурге в 2023 году. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге продолжается подготовка к проведению Универсиады в 2023 году. На работы планируют дополнительно выделить 229,1 млн рублей.

Средства заложат в проект областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Деньги направят на благоустройство объектов и капремонт зданий и систем освещения. Об этом на согласительной комиссии Заксобрания региона рассказал министр финансов области Александр Старков, сообщает ТАСС.

"По объектам Универсиады дополнительно предполагается [выделить] 229,1 млн рублей. В данном случае речь идёт о капремонте системы освещения и зданий, а также благоустройстве крытого футбольного манежа "Урал", - цитирует его агентство.

Он также уточнил, что на ремонт ДИВС "Уралочка" выделят 45 млн рублей, на строительство "Уральской футбольной академии" - 39,1 млн рублей.

Напомним, свердловские власти изменили комплексную программу "Организация подготовки и проведения XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге". В ней, в частности, повысились объёмы финансирования и были скорректированы иные важные цифры.

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