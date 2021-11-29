Власти Бирмингема помогут Екатеринбургу подготовиться к Универсиаде

Универсиада в Екатеринбурге пройдёт в 2023 году. Фото: Галина Соловьёва

Представитель администрации Бирмингема приедет в Екатеринбург в декабре этого года. Он поделится опытом подготовки, который поможет в проведении Универсиады.

Города планируют сотрудничать в это сфере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального консула Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Ричарда Дьюэлла.

"Мы поддерживаем связь между Бирмингемом и Екатеринбургом, что касается Универсиады. Мы планируем сотрудничество в этой сфере. В начале декабря у нас запланирован приезд представителя администрации Бирмингема", - цитирует агентство Ричарда Дьюэлла.

В Великобритании существует аналог Всемирных студенческих игр FISU - Игры Содружества. Они пройдут в 2022 году.

Напомним, Универсиада в 2023 году пройдут в Екатеринбурге. Медали будут разыгрывать с 8 по 19 августа. Церемонии открытия и закрытия Игр состоятся на стадионе "Екатеринбург Арена". В Историческом сквере организуют Парк Универсиады, где будет проводиться культурная программа соревнований.