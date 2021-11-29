Марита Крамер обновила рекорд трамплина в Нижнем Тагиле

Марита Крамер в первый день прыгнула на 104,5 метра. Фото: Алексей Кабелицкий

Нижний Тагил с 25 по 27 ноября принял на комплексе «Аист» сразу два международных соревнования. Женщины соревновались в прыжках на лыжах с трамплина на Кубке мира, а мужчины – на Континентальном кубке по лыжному двоеборью.

Мы уже писали, что в прошлые выходные на «Аисте» соревновались мужчины и впервые в истории открывали Кубок мира среди летающих лыжников. Программа продолжилась женскими соревнованиями и лыжным двоеборьем.

И те, и те также открывали свои сезоны. Женщины должны были соревноваться в Китае, но пандемия по-прежнему вносит свои коррективы, и было решено стартовать на Урале. Благо вся инфраструктура готова к приёму спортсменов.

На Континентальном кубке – втором по силе старте у двоеборцев – оба дня становился лучшим немец Якоб Ланге. А на втором месте дважды был его партнёр по сборной – Давид Мах.Примечательно, что Ланге также оформлял золотой дубль в Нижнем Тагиле в 2020-м.

В классических прыжках на лыжах с трамплина интриги было больше. В первый же соревновательный день 20-летняя австрийка Марита Крамер улетела за «сотню» и установила новый рекорд трамплина – 104,5 метра. Предыдущий держался аж с 2016 года, когда Сара Таканаси прыгнула на 102 метра.

Конечно, столь дальний прыжок (больше, кстати, за два дня так никто и не прыгнул дальше ста метров) позволил Марите Крамер подняться на высшую ступень пьедестала почёта в первый день. На второй строчке остановилась Эма Клинец из Словении, на третьей – Даниэла Ирашко-Штольц (Австрия).

Но неуверенная первая попытка во второй день не позволила Крамер вновь бороться за тройку сильнейших. Этим воспользовались преследовательницы. Эма Клинец показала два стабильных прыжка на 92 и 97 метров и заняла первое место. Урша Богатай (Словения) – вторая. Немка Катарина Альтхаус – третья. Крамер лишь четвёртая.

Воспитанница спортшколы «Аист» 22-летняя тагильчанка Кристина Прокопьева показала 14-й результат – абсолютно лучший для своей карьеры на Кубках мира.

В следующий раз летающие лыжницы вернутся в Нижний Тагил уже после Олимпийских игр, в марте 2022 года, на заключительные этапы мирового кубка в рамках русского тура «Синяя птица».