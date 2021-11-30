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30 ноября 2021, 17:42

Три свердловские пловчихи выступят на чемпионате мира на короткой воде

Чемпионат мира на короткой воде должен пройти с 16 по 21 декабря в Абу-Даби

Чемпионат мира на короткой воде должен пройти с 16 по 21 декабря в Абу-Даби. Фото: Алексей Кунилов

Президиум Всероссийской федерации плавания утвердил состав российской команды, которая выступит на чемпионате мира на короткой воде (25-метровый бассейн) в Объединённых Арабских Эмиратах. За медали, в числе прочих, будут бороться три представительницы Свердловской области.

В итоговый список от нашего региона вошли Анастасия Кирпичникова, Валерия Саламатина, Дарья Устинова. Чемпионат мира на короткой воде должен пройти с 16 по 21 декабря в Абу-Даби.

Напомним, что на последнем чемпионате Европы в коротком бассейне Анастасия Кирпичникова завоевала три золотые медали – в плавании на 400, 800 и 1500 метров вольным стилем и установила рекорд соревнований на заключительной дистанции. Позднее Валерия Саламатина и Дарья Устинова отметились золотыми наградами на чемпионате России (также на короткой воде) в Санкт-Петербурге.

Областная газета Свердловской области

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