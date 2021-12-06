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Спорт
6 декабря 2021, 14:09

Названы победители по футболу и шахматам в спартакиаде народов Среднего Урала

Фарух Мирзоев.

По словам Фаруха Мирзоева, участие в спартакиаде помогает сделать шаг в развитии межнациональнфых и межконфессиональных отношений. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области состоялась спартакиада народов Среднего Урала. В ней участвовали представители 16 национальных организаций региона.

Традиционные ежегодные соревнования открыл турнир по шахматам, который состоялся в Уральской шахматной академии. В нём победила команда «Кыргызский конгресс». На второй строчке - армянская община «Ани-Армения». В тройку лучших шахматистов также вошли представители марийского этноса в Свердловской области.

Как подчеркнул председатель правления Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области Фарух Мирзоев, участниками спартакиады становятся те, что хочет популяризировать спорт, привлечь жителей Среднего Урала к регулярным занятиям спортом. По его мнению, также участие в ней помогает сделать шаг в развитии межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма в молодёжной среде, развития толерантного отношения среди многонационального состава жителей региона.

Как сообщили в областном департаменте информполитики, в рамках спартакиады прошёл турнир народов Урала по футболу. В нём отличилась команда Узбекистана «Пахтакор». Такое название сборная получила в честь футбольной команды, трагически погибшей 11 августа 1979 года в авиакатастрофе. На втором месте - команда армянской общины «Ани-Армения». Третьим призером стала сборная «Татары Урала».

По словам председателя общественной организации «Общество дружбы «Урал - Узбекистан» Абида Туратова, главная цель спартакиады – укрепление дружбы народов. «Участие в ней - отличная возможность показать, что даже самые сложные вопросы можно решать на спортивном поле и что в Свердловской области нет и не должно быть конфликтов на межнациональной почве, - отметил он. - Мы, организации, которые входят в Ассоциацию национально-культурных объединений Свердловской области, доказываем это личным примером».

Добавим, что соревнования прошли с соблюдением необходимых мер безопасности, в том числе с предоставлением QR-кодов и соблюдением масочного режима.

Областная газета Свердловской области

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