Звёзды российского футбола отправятся на уральский завод изготавливать трубы

Спортсмены примут участие в в плавке электростали. Фото: Павел Ворожцов

Звёзды российского футбола приехали в Екатеринбург. Они посетят один из уральских заводов, а затем сыграют в футбол со студентами УрФУ.

В мероприятиях примут участие шестикратный чемпион России Александр Филимонов, двукратный чемпион России Руслан Пименов, бронзовые призёры Евро-2008 Динияр Билялетдинов, Дмитрий Сычев и двукратный чемпион России Владимир Быстров. Спортсмены проведут в городе три дня, с 9 по 11 декабря, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

9 декабря они посетят Первоуральский новотрубный завод, познакомятся с технологическими процессами производства труб и примут участие в плавке электростали, а после поговорят с рабочими о футболе. 10 декабря футболисты выступят в качестве спикеров паблик-тока в УрФУ, а на следующий день они проведут мастер-класс для студентов и сыграют товарищеский матч с командой университета.