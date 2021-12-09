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Спорт
9 декабря 2021, 14:02

Тину Канделаки включили в состав оргкомитета Универсиады-2023 в Екатеринбурге

Тина Канделаки

Тина Канделаки ранее руководила спортивным телеканалом. Фото: кадр из эфира канала "Матч ТВ"

Телеведущую и заместителя гендиректора холдинга "Газпром-медиа" Тину Канделаки включили в состав организационного комитета по подготовке ко Всемирной летней Универсиаде-2023 в Екатеринбурге. Из состава исключили экс-мэра столицы Урала Александра Высокинского.

Отмечается, что Тина Канделаки войдёт в состав оргкомитета по согласованию. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно опубликовано на интернет-портале правовой информации.

В документе сказано, что, помимо Тины Канделаки, в состав оргкомитета также включены замминистра науки и высшего образования РФ Айрат Гатияновдиректор по работе с государственными органами ООО "Национальный спортивный телеканал" Дмитрий Рыжков и первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Вместе с тем из состава оргкомитета исключили сенатора Российской Федерации и бывшего мэра Екатеринбурга Александра Высокинскогозаместителя министра науки и высшего образования РФ Наталью Бочаровуи бывшего заместителя гендиректора холдинга "Газпром-медиа" Рубена Оганесова.

Напомним, недавно зампредседателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудили подготовку Екатеринбурга к Универсиаде. Вице-премьер РФ указывал на отклонения в сроках сдачи объектов Всемирных спортивных игр ФИСУ.

Фото: скрин документа

Сюжет

Универсиада-2023 в Екатеринбурге
Столица Урала выбрана местом проведения Всемирной летней Универсиады 2023 года.

Областная газета Свердловской области

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