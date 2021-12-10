Виктория Мешкова стала первой чемпионкой России в олимпийском двоеборье

Виктория Мешкова добавила в свой актив ещё одну золотую награду Фото: Леонид Жуков/Федерация скалолазания России

В Москве состоялся первый в истории чемпионат России по скалолазанию в новой олимпийской дисциплине – двоеборье. Именно так будет разыгран комплект наград на Играх 2024 года в Париже. Спортсмены будут соревноваться в «трудности» (кто выше поднимется) и в «боулдеринге» (кто за меньшее количество попыток пройдёт серию коротких, но сложных трасс), и по итогам определят сильнейших. Первой победительницей чемпионата страны стала екатеринбурженка Виктория МЕШКОВА.

Для начала всё же поясним судьбу скалолазания на Олимпиаде. На прошедших Играх в Токио 40 лучших спортсменов со всего мира (по 20 мужчин и женщин) разыграли первые комплекты наград. Программа Международного олимпийского комитета (МОК) теперь позволяет включать новые виды под конкретную Олимпиаду.

Спортивное скалолазание, казалось, останется лишь на токийской Олимпиаде. В Японии этот вид спорта популярен (японки Михо Нонака и Акиё Ногути выиграли серебряную и бронзовую медали соответственно). Но в итоге МОК включил скалолазание в программу летней Олимпиады-2024 и, как говорится на сайте комитета, этот вид предварительно вошёл в основную программу XXXIV летних Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе. Её должны утвердить на сессии МОК в феврале 2022 года.

Правда, в Париже скалолазы будут соревноваться иначе. Вообще, у них три основные дисциплины: «скорость» (кто быстрее), «трудность» (кто выше) и «боулдеринг» (кто ловчее на коротких, но сложных трассах). На Олимпиаде в Токио было многоборье – то есть каждый спортсмен выступал во всех трёх дисциплинах. На Играх-2024 в «скорости» разыграют отдельный комплект. А «трудность» и «боулдеринг» объединили в двоеборье, где также будут свои медали.

Прошедший чемпионат России как раз впервые определил лучших в двоеборье.

Виктория Мешкова выступала в Токио. В квалификации она заняла девятое место. В финал попали восемь. Но Виктория говорила, что «скорость» – не её профильная дисциплина. И чемпионат России это наглядно показал.

– Двоеборье мне ближе. Первоначально, когда к 2020 году придумали вид многоборья, в который входила ещё «скорость», мне было сложно, – рассказала корреспонденту «Облгазеты» Виктория. – Это была абсолютно другая для меня работа, потому что по профилю я «трудник». И «боулдеринг» неплохо получается. Добавление «скорости» усложняло мне задачу. Переключаться между разными режимами было трудно. Теперь, когда убрали «скорость», мне осталось только хорошо выступать в своих видах.

В Москве Виктория захватила лидерство после «боулдеринга». В этом виде баллы начисляются за прохождение определённых точек (зон) и фиксирования на зацепах (топах). Топ – финальная точка сложной трассы, за которую нужно взяться двумя руками. Виктория прошла 4 зоны (из 4-х) и 3 топа. В «трудности» екатеринбурженка сделала 36 перехватов за 3 минуты 27 секунд. Это был второй результат дня. Первый был у представительницы ЯНАО Динары Фахритдиновой – 40 перехватов. Но в «боулдеринге» Фахритдинова стала четвёртой. Таким образом, Виктория Мешкова – первая чемпионка России в новой олимпийской дисциплине.

– После первой трассы «боулдеринга» все немного напряглись, – добавляет Мешкова. – Первый маршрут смогла «пролезть» только Динара, и у неё получилось преимущество. Но я успокоилась и настроилась не переживать. Вышла, и всё получилось. Не ожидала даже от себя такого.

– Вас такое соперничество на трассе подстёгивает?

– Нужно было психологически успокоиться, не гнаться за чьими-то баллами. Я следила не за результатами, а сидела за скалодромом и всё продумывала до мелочей. Как вес тела буду переносить, как ногу поставлю, куда будет направлен толчок во время прыжка. Я была сконцентрирована на таких вещах.

– Но в «трудности» вы показали второй результат.

– Я на самом деле переживала, что залезла не очень высоко. Другие девчонки могли выступить лучше. Но на данном старте результата хватило. После «трудности» осталась недовольна… Так хорошо пролезть «боулдеринг» и допустить ошибку в своей коронной дисциплине – это обидно. Нужно до конца сохранять концентрацию и не расслабляться.

– «Скорость» совсем не ваш вид?

– Совсем. После неё мой организм уже не работал, как нужно, и я сильно проседала по другим результатам.

– Как вам новый формат двоеборья, который будет на ближайшей Олимпиаде?

– Мне понравилось. Но это не означает, что отбираться на Олимпиаду станет легче. Наоборот. Конкуренция только повышается. Не все спортсмены перед Токио готовы были рисковать и тренировать непрофильный для себя вид – «скорость». Сейчас больше скалолазов настроены на «боулдеринг» и «трудность», потому что это родственные виды.

Итоги Чемпионат России-2021, двоеборье Женщины: 1. Виктория Мешкова (Свердловская область); 2. Динара Фахритдинова (ЯНАО); 3. Елена Красовская (Челябинская область). Мужчины: 1. Алексей Рубцов (Москва); 2. Егор Дулуб (Калининградская область); 3. Владислав Шевченко (Москва).

ДОСЬЕ «ОГ» Виктория МЕШКОВА родилась 20 сентября 2000 года в Екатеринбурге. Воспитанница екатеринбургского СШОР горных видов спорта. В 2014-м стала бронзовым призёром первенства мира в «трудности». Серебряный призёр первенства Европы («трудность», 2015, 2018). Многократная чемпионка России в «трудности». Трёхкратная чемпионка Европы (2020 год, «боулдеринг», «трудность», многоборье). Участница Олимпийских игр в Токио в составе сборной России. Тренеры – Виталий Примеров и Дмитрий Шарафутдинов.