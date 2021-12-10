Виктория Мешкова стала первой чемпионкой России в олимпийском двоеборье

В Москве состоялся первый в истории чемпионат России по скалолазанию в новой олимпийской дисциплине – двоеборье. Именно так будет разыгран комплект наград на Играх 2024 года в Париже. Спортсмены будут соревноваться в «трудности» (кто выше поднимется) и в «боулдеринге» (кто за меньшее количество попыток пройдёт серию коротких, но сложных трасс), и по итогам определят сильнейших. Первой победительницей чемпионата страны стала екатеринбурженка Виктория МЕШКОВА.
Для начала всё же поясним судьбу скалолазания на Олимпиаде. На прошедших Играх в Токио 40 лучших спортсменов со всего мира (по 20 мужчин и женщин) разыграли первые комплекты наград. Программа Международного олимпийского комитета (МОК) теперь позволяет включать новые виды под конкретную Олимпиаду.
Спортивное скалолазание, казалось, останется лишь на токийской Олимпиаде. В Японии этот вид спорта популярен (японки Михо Нонака и Акиё Ногути выиграли серебряную и бронзовую медали соответственно). Но в итоге МОК включил скалолазание в программу летней Олимпиады-2024 и, как говорится на сайте комитета, этот вид предварительно вошёл в основную программу XXXIV летних Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе. Её должны утвердить на сессии МОК в феврале 2022 года.
Правда, в Париже скалолазы будут соревноваться иначе. Вообще, у них три основные дисциплины: «скорость» (кто быстрее), «трудность» (кто выше) и «боулдеринг» (кто ловчее на коротких, но сложных трассах). На Олимпиаде в Токио было многоборье – то есть каждый спортсмен выступал во всех трёх дисциплинах. На Играх-2024 в «скорости» разыграют отдельный комплект. А «трудность» и «боулдеринг» объединили в двоеборье, где также будут свои медали.
Прошедший чемпионат России как раз впервые определил лучших в двоеборье.
Виктория Мешкова выступала в Токио. В квалификации она заняла девятое место. В финал попали восемь. Но Виктория говорила, что «скорость» – не её профильная дисциплина. И чемпионат России это наглядно показал.
– Двоеборье мне ближе. Первоначально, когда к 2020 году придумали вид многоборья, в который входила ещё «скорость», мне было сложно, – рассказала корреспонденту «Облгазеты» Виктория. – Это была абсолютно другая для меня работа, потому что по профилю я «трудник». И «боулдеринг» неплохо получается. Добавление «скорости» усложняло мне задачу. Переключаться между разными режимами было трудно. Теперь, когда убрали «скорость», мне осталось только хорошо выступать в своих видах.
В Москве Виктория захватила лидерство после «боулдеринга». В этом виде баллы начисляются за прохождение определённых точек (зон) и фиксирования на зацепах (топах). Топ – финальная точка сложной трассы, за которую нужно взяться двумя руками. Виктория прошла 4 зоны (из 4-х) и 3 топа. В «трудности» екатеринбурженка сделала 36 перехватов за 3 минуты 27 секунд. Это был второй результат дня. Первый был у представительницы ЯНАО Динары Фахритдиновой – 40 перехватов. Но в «боулдеринге» Фахритдинова стала четвёртой. Таким образом, Виктория Мешкова – первая чемпионка России в новой олимпийской дисциплине.
– После первой трассы «боулдеринга» все немного напряглись, – добавляет Мешкова. – Первый маршрут смогла «пролезть» только Динара, и у неё получилось преимущество. Но я успокоилась и настроилась не переживать. Вышла, и всё получилось. Не ожидала даже от себя такого.
– Вас такое соперничество на трассе подстёгивает?
– Нужно было психологически успокоиться, не гнаться за чьими-то баллами. Я следила не за результатами, а сидела за скалодромом и всё продумывала до мелочей. Как вес тела буду переносить, как ногу поставлю, куда будет направлен толчок во время прыжка. Я была сконцентрирована на таких вещах.
– Но в «трудности» вы показали второй результат.
– Я на самом деле переживала, что залезла не очень высоко. Другие девчонки могли выступить лучше. Но на данном старте результата хватило. После «трудности» осталась недовольна… Так хорошо пролезть «боулдеринг» и допустить ошибку в своей коронной дисциплине – это обидно. Нужно до конца сохранять концентрацию и не расслабляться.
– «Скорость» совсем не ваш вид?
– Совсем. После неё мой организм уже не работал, как нужно, и я сильно проседала по другим результатам.
– Как вам новый формат двоеборья, который будет на ближайшей Олимпиаде?
– Мне понравилось. Но это не означает, что отбираться на Олимпиаду станет легче. Наоборот. Конкуренция только повышается. Не все спортсмены перед Токио готовы были рисковать и тренировать непрофильный для себя вид – «скорость». Сейчас больше скалолазов настроены на «боулдеринг» и «трудность», потому что это родственные виды.
Итоги
Чемпионат России-2021, двоеборье
Женщины:
1. Виктория Мешкова (Свердловская область);
2. Динара Фахритдинова (ЯНАО);
3. Елена Красовская (Челябинская область).
Мужчины:
1. Алексей Рубцов (Москва);
2. Егор Дулуб (Калининградская область);
3. Владислав Шевченко (Москва).
ДОСЬЕ «ОГ»
Виктория МЕШКОВА родилась 20 сентября 2000 года в Екатеринбурге.
Воспитанница екатеринбургского СШОР горных видов спорта.
В 2014-м стала бронзовым призёром первенства мира в «трудности».
Серебряный призёр первенства Европы («трудность», 2015, 2018).
Многократная чемпионка России в «трудности».
Трёхкратная чемпионка Европы (2020 год, «боулдеринг», «трудность», многоборье).
Участница Олимпийских игр в Токио в составе сборной России.
Тренеры – Виталий Примеров и Дмитрий Шарафутдинов.
- Опубликовано в №230 от 11.12.2021