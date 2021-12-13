Евгений Куйвашев пообещал спортсменам с инвалидностью места в училище олимпийского резерва

Участники встречи обсудили как перспективы развития спорта в регионе, так и меры поддержки спортсменов. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в день 15-летия Конвенции ООН о правах инвалидов провёл встречу с уральскими сурдлимпийцами и паралимпийцами. Они обсудили как перспективы развития спорта в регионе, так и меры поддержки спортсменов.

Мероприятие прошло на площадке Областного центра реабилитации инвалидов. Модератором встречи выступила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Как заявил глава региона в ходе мероприятия, на Среднем Урале активно идёт работа по созданию доступной и комфортной среди для людей с инвалидностью.

"Мы стремимся к тому, чтобы особенности здоровья уральцев не становились помехой для осуществления их целей. Чтобы все жители региона получали качественную медицинскую помощь, хорошее образование, необходимую социальную поддержку, имели возможность заниматься любимым делом, путешествовать, работать, развиваться интеллектуально и физически", - передаёт слова губернатора департамент информполитики региона.

Евгений Куйвашев ответил на интересующие спортсменов вопросы, один из которых касался возможности обучения паралимпийцев в училище олимпийского резерва. Губернатор дал поручение реализовать такую просьбу - уже со следующего учебного года около 20 свердловских спортсменов с инвалидностью смогут обучаться в училище олимпийского резерва.

Кульминацией мероприятия стало вручение государственных наград.