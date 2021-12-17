Первые имена олимпийского призыва

Анна Вострикова (номер 71) отправится на дебютную для себя Олимпиаду. Фото: Конькобежный центр «Коломна»/kolomna-speed-skating.com

Союз конькобежцев России опубликовал состав сборной страны по шорт-треку для участия в Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Это первая федерация, которая определилась с участниками предстоящих Игр от России.

В итоговом списке присутствует Анна Вострикова, представляющая два региона – Свердловскую и Ярославскую области. Спортсменке 19 лет. Шорт-треком она начала заниматься в родном Рыбинске в возрасте шести лет. Сейчас Анна тренируется у заслуженного тренера России Алексея Ельнякова на базе Новоуральского филиала Училища олимпийского резерва №1.

Анна Вострикова завоёвывала медали на Кубке России (золото на дистанциях 1 000 и 1 500 метров), была призёром чемпионата страны, участвовала в Кубке мира по шорт-треку. Необходимые условия для попадания в сборную она выполнила.

27-летняя Евгения Захарова, которая вошла в число запасных, тренируется в родном Новоуральске. Она бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года в эстафете и чемпионка Европы 2015 года.

Олимпийские медали в шорт-треке разыгрываются с 1992 года. У сборной России за всю историю семь наград. Правда, в 1992 году в эстафете на 3 000 метров спортсменки выиграли медаль в составе Объединённой команды республик бывшего СССР, выступавшей на Играх в тот год.

Всего в состав вошли девять человек – пять женщин и четверо мужчин. Это Елена Серёгина, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Анна Вострикова, Вера Рассказова, Семён Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников и Денис Айрапетян. Запасными стали Евгения Захарова, Дарья Краснокутская, Владимир Балбеков и Даниил Ейбог.

На вопрос, почему в шорт-треке объявили составы ещё в декабре, тренер сборной России Татьяна Бородулина пояснила Олимпийскому комитету России, что «держать ребят в напряжении нет смысла».