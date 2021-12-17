Правительство РФ на год раньше выделит 2,9 миллиарда на строительство объектов Универсиады

Универсиада пройдёт в Екатеринбурге в 2023 году. Фото: Галина Соловьёва

Правительство России на год раньше направит 2,9 млрд рублей для Свердловской области. Эти деньги пойдут на строительство объектов Универсиады.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе сказано, что количество средств, направленных на строительство Дворца водных видов спорта в 2022 году, увеличится с 3 млрд 067 млн 115 тыс. 200 рублей до 5 млрд 991 млн 565 тыс. 200 рублей. Разница составляет 2 млрд 924 млн 750 тыс. 000 рублей.

Средства пойдут на компенсацию расходов на возведение Дворца видных видов спорта, которые сейчас ложатся на плечи областного бюджета и застройщика, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

"Речь не идёт об увеличении стоимости строительства объекта. Постановление регулирует перераспределение лимитов между федеральным и региональными бюджетами, а также перераспределение федерального лимита с 2023 на 2022 год", - пояснили в группе "Синара", которая является застройщиком объектов.

Строящийся центр предназначен для проведения тренировочных занятий и спортивных соревнований российского и международного уровня по плаванию, водному поло, прыжкам в воду и синхронному плаванию. Общая площадь объекта почти 60 тыс. кв.м. В него входят три профессиональных и один детский бассейны и зрительские трибуны на 5 289 мест.

Напомним, корреспондент "Областной газеты" в мае побывали на стройке Дворца водных видов спорта и Деревни Универсиады и показывали, как продвигается возведение объектов.

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Фото: скрин документа

Фото: скрин документа