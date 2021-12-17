Правительство РФ на год раньше выделит 2,9 миллиарда на строительство объектов Универсиады

Правительство России на год раньше направит 2,9 млрд рублей для Свердловской области. Эти деньги пойдут на строительство объектов Универсиады.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе сказано, что количество средств, направленных на строительство Дворца водных видов спорта в 2022 году, увеличится с 3 млрд 067 млн 115 тыс. 200 рублей до 5 млрд 991 млн 565 тыс. 200 рублей. Разница составляет 2 млрд 924 млн 750 тыс. 000 рублей.
Средства пойдут на компенсацию расходов на возведение Дворца видных видов спорта, которые сейчас ложатся на плечи областного бюджета и застройщика, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
"Речь не идёт об увеличении стоимости строительства объекта. Постановление регулирует перераспределение лимитов между федеральным и региональными бюджетами, а также перераспределение федерального лимита с 2023 на 2022 год", - пояснили в группе "Синара", которая является застройщиком объектов.
Строящийся центр предназначен для проведения тренировочных занятий и спортивных соревнований российского и международного уровня по плаванию, водному поло, прыжкам в воду и синхронному плаванию. Общая площадь объекта почти 60 тыс. кв.м. В него входят три профессиональных и один детский бассейны и зрительские трибуны на 5 289 мест.
Напомним, корреспондент "Областной газеты" в мае побывали на стройке Дворца водных видов спорта и Деревни Универсиады и показывали, как продвигается возведение объектов.
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