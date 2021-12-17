Госдума РФ приняла закон о введении паспорта болельщика

Оформить паспорт болельщика можно будет через портал "Госуслуг". Фото: Владимир Мартьянов.

Депутаты нижней палаты парламента РФ приняли в третьем чтении закон о внедрении системы идентификации зрителей спортивных мероприятий - паспортов болельщиков. Определять список официальных спортивных состязаний, где предъявление такого паспорта обязательно, будет Правительство.

Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы.

"В этих случаях реализация входных билетов или иных документов, предоставляющих право на посещение таких соревнований, будет осуществляться при наличии действующей персонифицированной карты и соблюдении установленного порядка идентификации и аутентификации", - говорится в тексте закона.

В документе прописан регламент оформления и учёта персонифицированной карты, указаны основания для возможного отказа в её оформлении, а также приостановления действия карты. Причиной отказа может стать информация о предшествующих случаях нарушения общественного порядка на спортивном мероприятии со стороны болельщика или участника турнира, а также данные "о намерении совершить противоправные деяния".

Оформить паспорт болельщика можно будет через портал "Госуслуг".

Подробнее о том, зачем в России хотят ввести паспорта болельщиков, и чем это обернётся, читайте здесь.