Определён оператор церемоний открытия и закрытия Универсиады-2023 в Екатеринбурге

Церемонии открытия и закрытия Игр состоятся на стадионе «Екатеринбург Арена». Фото: Галина Соловьёва.

Транслировать открытие и закрытие XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге будет «Матч ТВ» (ООО «Национальный спортивный телеканал»). Компания стала победителем многоэтапного конкурса, длившегося три месяца.

Как сообщили в пресс-службе Игр, из всех, подавших заявки, к творческой части конкурса были допущены только четыре участника. Их предложения рассмотрели члены профессионального жюри (деятели культуры, режиссёры, продюсеры, государственные представители и спортсмены). Проекты оценивались по 20 критериям, в числе которых - уникальность идеи, раскрытие ценностей мирового и российского студенческого спорта, интеграция темы 300-летия Екатеринбурга.

Отмечается, что итоговое голосование по проектам проводилось в закрытом формате, с засекреченным авторством концепций. Такой подход способствовал объективности всех членов жюри.

«Мы подошли к проведению конкурса с особой тщательностью, поэтому я могу без преувеличения сказать, что выбор пал на лучших из лучших. Я хочу от лица Дирекции Игр поприветствовать «Национальный спортивный телеканал».Уверен, что вместе мы подарим миру, России, Екатеринбургу незабываемый праздник спорта и культуры, а пока нам предстоит сложная, долгая и невероятно интересная совместная работа», – сказал глава Исполнительной Дирекции Игр Александр Чернов.

Медали Универсиады 2023 года будут разыгрывать с 8 по 19 августа. Церемонии открытия и закрытия Игр состоятся на стадионе «Екатеринбург Арена».

Ранее стало известно, что Правительство РФ на год раньше выделит 2,9 миллиарда на строительство объектов Универсиады.

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