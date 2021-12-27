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Спорт
27 декабря 2021, 17:20

Глава минспорта Свердловской области удостоен медали РАН "За выдающиеся заслуги"

Леонид Рапопорт и Виктор Кокшаров

Медаль Леониду Рапопорту вручал ректор УрФУ Виктор Кокшаров. Фото: пресс-служба министерства физкультуры и спорта Свердловской области.

В Екатеринбурге 27 декабря состоялось заседание Учёного совета Уральского федерального университета. Министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт был награждён медалью "За выдающиеся заслуги" Российской академии наук.

Медаль Леониду Рапопорту вручал ректор УрФУ Виктор Кокшаров. Министр удостоен этой награды "за содействие развитию образования, в том числе в области физической культуры и спорта, и сферы наук об образовании", сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Леонид Рапопорт является мастером спорта СССР по конькобежному спорту, заслуженным работником физической культуры России и доктором педагогических наук. В 2005 году он был удостоен премии Правительства РФ за заслуги в области образования.

Министр возглавляет кафедру "Управление в сфере физической культуры и спорта" УрФУ. Леонид Рапопорт - основатель и первый директор Института физической культуры, социального сервиса и туризма.

Напомним, в 2019 году министр физкультуры и спорта Свердловской области был награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Награды он удостоен за личный вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года, четыре матча которого прошли в Екатеринбурге.

Областная газета Свердловской области

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Глава минспорта Свердловской области удостоен медали РАН "За выдающиеся заслуги"