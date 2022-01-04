Россиянка Наталья Непряева стала победителем общего зачёта «Тур де Ски»

В масс-старте на 10 км свободным стилем россиянка заняла четвёртое место. Фото: сайт Федерации лыжных гонок России

Наталья Непряева стала первой российской спортсменкой, победившей в общем зачёте многодневной гонки «Тур де Ски». В масс-старте на 10 км свободным стилем россиянка заняла четвёртое место.

В общем зачёте за шесть гонок Наталья Непряева показала результат в 1 час 59 минут 38,5 секунды. На втором месте находится шведка Эбба Андерссон с отставанием от россиянки почти на 47 секунд, а на третьем — норвежская лыжница Хэйди Вэнг с отставанием в 1 минуту 7,7 секунды.

Как сообщает ТАСС, в финальной гонке, которая проходила в Италии, победительницей стала Хэйди Вэнг, второе место заняла Эбба Андерсон, третье — француженка Дельфин Клодель. Наталья Непряева завершила гонку с отставанием от лидера в 32,3 секунды.

Уроженка Краснотурьинска Татьяна Сорина заняла шестое место в общем зачёте (+2.24,7) и десятое место в заключительной гонке (+1.15,0).

К слову, 3 января Наталья Непряева выиграла масс-старт на «Тур де Ски». В 2019 и 2020 годах Наталья Непряева занимала второе место в общем зачёте.