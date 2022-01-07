Два свердловчанина поборются за звание чемпиона мира по мотогонкам на льду

Всего на льду каменского стадиона «Металлург» встретились 16 лучших российских гонщиков. Фото: пресс-служба ЦТВС

В Каменске-Уральском завершился заключительный финал личного чемпионата России по мотогонкам на льду. Представители Центра технических видов спорта (ЦТВС) Свердловской области завоевали серебряную и бронзовую медали.

Речь идёт о многократных чемпионах мира Дмитрии Хомицевиче (серебро) и Дмитрии Колтакове (бронза). Они-то и получили путёвки на личный чемпионат мира.

«Я доволен результатом, после перерыва, после травмы было тяжеловато. Ехал первые этапы на обезболивающих. Но я боролся. К тому же не могли настроить технику на сто процентов, приходилось ехать на запасных моторах, но нашли оптимальные настройки», — рассказал Дмитрий Колтаков. Он также отметил, что на чемпионате мира будет бороться с новыми силами.

Первые два этапа мирового сражения состоятся в середине февраля в Тольятти.

Всего, по данным пресс-службы ЦТВС, на льду каменского стадиона «Металлург» встретились 16 лучших российских гонщиков. Победитель определялся по сумме набранных очков во всех заездах двух финалов — в Тольятти и Каменске-Уральском.

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