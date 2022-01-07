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Спорт
7 января 2022, 15:45

Два свердловчанина поборются за звание чемпиона мира по мотогонкам на льду

Финал личного чемпионата России по мотогонкам на льду

Всего на льду каменского стадиона «Металлург» встретились 16 лучших российских гонщиков. Фото: пресс-служба ЦТВС

В Каменске-Уральском завершился заключительный финал личного чемпионата России по мотогонкам на льду. Представители Центра технических видов спорта (ЦТВС) Свердловской области завоевали серебряную и бронзовую медали.

Речь идёт о многократных чемпионах мира Дмитрии Хомицевиче (серебро) и Дмитрии Колтакове (бронза). Они-то и получили путёвки на личный чемпионат мира.

«Я доволен результатом, после перерыва, после травмы было тяжеловато. Ехал первые этапы на обезболивающих. Но я боролся. К тому же не могли настроить технику на сто процентов, приходилось ехать на запасных моторах, но нашли оптимальные настройки», — рассказал Дмитрий Колтаков. Он также отметил, что на чемпионате мира будет бороться с новыми силами.

Первые два этапа мирового сражения состоятся в середине февраля в Тольятти.

Всего, по данным пресс-службы ЦТВС, на льду каменского стадиона «Металлург» встретились 16 лучших российских гонщиков. Победитель определялся по сумме набранных очков во всех заездах двух финалов — в Тольятти и Каменске-Уральском.

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Областная газета Свердловской области

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