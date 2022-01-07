Сергей Карякин рассказал, что ждёт уральский экипаж на шестом этапе гонки «Дакар-2022»

7 января пройдёт шестой этап ралли-рейда. Гонщики проедут маршрут Эр-Рияд — Эр-Рияд. Фото: страница Карякина в соцсетях

Экипаж Сергея Карякина и Антона Власюка финишировал третьим на пятом этапе гонки «Дакар-2022». Обошлось без проколотых колёс.

Об этом Сергей Карякин рассказал в Instagram. При этом на странице другой соцсети уральский гонщик сообщил, что на шестом этапе их ждут «опасные камни».

«Нас вновь ждёт кольцевой спецучасток в почти что 350 км. Судя по всему, здесь будут очень опасные камни в большом количестве, повредить колеса об которые можно в два счёта. Хотя организаторы и называют это обычным грунтовым покрытием», — заявил он.

«Дакар-2022» стартовал 1 января. Финишируют спортсмены 14 января. 7 января пройдёт шестой этап ралли-рейда. Гонщики проедут маршрут Эр-Рияд — Эр-Рияд. Общая длина участка для внедорожников и грузовиков — 562 км, протяжённость спецучастка — 348 км (для мотоциклов: общая длина — 618 км, спецучасток — 402 км).

Напомним, на первом квалификационном спецучастке свердловчане столкнулись с пробитием колеса, а в воскресенье потеряли два часа из-за того, что не могли найти контрольную точку. На втором этапе гонки экипаж финишировал седьмым, на третьем — шестым, на четвёртом — занял седьмую строчку.