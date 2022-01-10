Чемпион страны среди юниоров Матвей Тычинкин прыгнул выше вице-чемпиона мира 2019 года. Фото: Владимир Кулаков

В Екатеринбурге, в СК «Луч», прошли «Рождественские старты – Мемориал Эдуарда Яламова» – всероссийские соревнования по лёгкой атлетике, которые открывают у спортсменов новый сезон.

Для легкоатлетов начинать сезон в Екатеринбурге – добрая традиция. «Рождественские старты» берут своё начало ещё в 1990 годах, с 1992-го они стали всероссийскими и проходят в этом статусе до сих пор. В этом году участие в них приняли 144 легкоатлета из 41 субъекта Российской Федерации. Спортсмены соревновались в 11 беговых видах, а также в прыжках в высоту.

В последнем виде случилась настоящая сенсация. Серебряный призёр чемпионата мира 2019 года, опытный Михаил Акименко (Москва – Кабардино-Балкарская Республика), ранее два года подряд выигрывавший на «Рождественских стартах», неожиданно остановился лишь на третьей позиции (причём в 2020-м Акименко прыгнул 2.30!). Победу с личным рекордом одержал 20-летний представитель Башкортостана Матвей Тычинкин (высота – 2.25 метра). На втором месте – Матвей Рудник (Омская и Кемеровская области), который показал такой же результат, но уступил по количеству попыток.

Представители Свердловской области остались без золотых наград. Правда, стоит отметить выступление Рудольфа Верховых из нижнетагильского «Спутника», завоевавшего бронзу в беге на 300 метров. Екатеринбуржец Семён Ионов также остановился на третьем месте в забеге на 600 метров (уступив Егору Филиппову меньше секунды). Свердловчанка Анна Тропина на дистанции 2 000 метров тоже завоевала бронзовую награду.

Ожесточённая борьба шла в одном из самых зрелищных видов – в беге на 60 метров с барьерами. Там также опытный Константин Шабанов (Москва, Псковская область) уступил молодому спортсмену Семёну Манакову из Татарстана. Причём на финише их разделила лишь одна сотая секунды: 7.77 против 7.78.

Зато не сменился победитель на самой длинной дистанции стартов – 3 000 метров. Представитель Прикамья Владимир Никитин снова стал лучшим, не проиграв ни разу с 2017 года.