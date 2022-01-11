Правительство РФ выделит ещё 416 млн рублей на подготовку спортсменов к Олимпиаде в Пекине

Необходимость допфинансирования связана с пандемией коронавируса. Фото: сайт Олимпийского комитета России.

Кабмин России утвердил дополнительное финансирование на подготовку отечественных спортсменов к Зимней Олимпиаде и Паралимпиаде в Пекине. На эти цели направят ещё более 416 млн рублей.

Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. На сайте Правительства РФ отмечается, что необходимость допфинансирования связана с пандемией коронавируса.

"Например, для въезда спортсменов и провоза спортивного инвентаря и оборудования международные спортивные федерации организуют специальные рейсы, стоимость перелёта которыми значительно превышает рыночную стоимость аналогичных услуг", – говорится в сообщении.

Кроме того, повышенные расходы вызваны необходимостью многократно проходить тестирование при въезде в страну и пребывания в ней во время проведения тренировок и соревнований перед Олимпиадой.

Напомним, что XXIV Олимпийские зимние игры пройдут с 4 по 20 февраля, а XIII Паралимпийские зимние игры – с 4 по 13 марта.

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