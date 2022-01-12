Сергей Карякин и Антон Власюк раскритиковали организаторов "Дакар-2022"

Сергей Карякин отметил, что действия организаторов "Дакар-2022" ставят их репутацию под сомнение. Фото: скриншот видеотрансляции ТАСС.

Уральские гонщики Сергей Карякин и Антон Власюк вернулись в Екатеринбург с гонки "Дакар-2022". По мнению спортсменов, в нынешнем году организаторы мероприятия совершили много ошибок, подвергающих жизнь и здоровье участников опасности.

Напомним, 9 января автомобиль Сергея Карякина и Антона Власюка лоб в лоб столкнулся с машиной итальянского экипажа, который выехал навстречу. Уральские гонщики надеялись, что успеют починить технику и выступят на следующем этапе, однако им пришлось покинуть гонку.

В качестве причины аварии спортсмены называют неточности в роудбуке.

"Есть основная трасса. Ты должен съехать с неё, сделать крюк вокруг дюны, чтобы взять скрытую точку, которую запланировали организаторы, а потом вернуться на трассу. Длина такого крюка — 600 метров. Что сделал итальянский экипаж: он пропустил съезд на этот крюк и зашёл на точку в том месте, где гонщики должны выезжать из-за дюны. Из-за того, что видимость была ограниченной и итальянские гонщики зашли на точку в незапланированном месте, произошла авария", — поясняет Сергей Карякин.

После аварии Сергей Карякин и Антон Власюк останавливали проезжающих рядом гонщиков, чтобы не допустить новых аварий. По мнению гонщиков, эта точка была спланирована так, чтобы обмануть штурманов. Сергей Карякин также отметил, что действия организаторов "Дакар-2022" ставят их репутацию под сомнение.

В свою очередь Антон Власюк добавил, что в этом году организаторы поставили в автомобили новые приборы для отслеживания геопозиции машин на трассе и уведомления гонщиков об опасности. Старые приборы уже успели зарекомендовать себя и выдавали штурманам максимум информации.

"Когда экипаж едет в неправильном направлении, на старом приборе загорается красный индикатор "backtrack" и звучит громкий сигнал. В новом приборе эта функция либо не работала вообще, либо не работала у отдельных гонщиков. Когда другие спортсмены кружили на другой точке, этот прибор также не смог им помочь", — сказал Антон Власюк.

Сергей Карякин заявил, что после аварии организаторы "сделали вид, что ничего не произошло", хотя спортсмена из итальянского экипажа увезли на вертолёте с подозрением на перелом позвоночника.

"Им было плевать на то, что гонщики потратили уйму ресурсов на подготовку к гонке, на чьи-то чувства и на то, что спортсмены нарушили обязательства перед спонсорами. Если бы организаторы сообщили об этом в СМИ, они бы признали свои ошибки. А ошиблись они так сильно, что подвергли жизни людей опасности", — заявил Сергей Карякин.

"Мы поехали правильно, а лучше бы заблудились", — добавил уральский гонщик.

"Дакар-2022" стартовал 1 января и продлится до 14 января. На первом квалификационном спецучастке уральцы столкнулись с пробитием колеса, а в воскресенье потеряли два часа из-за того, что не могли найти контрольную точку. На втором этапе гонки экипаж финишировал седьмым, на третьем — шестым, на четвёртом занял седьмую строчку, а на пятом и шестом пришёл третьим.