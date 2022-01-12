Евгений Куйвашев проконтролировал реконструкцию спорткомплекса "Калининец" в Екатеринбурге

Все работы на объекте проводятся в намеченные сроки. Фото: департамент информационной политики Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проверил, как идут работы по строительству и реконструкции спорткомплекса "Калининец" в Екатеринбурге. Это главный спортивный объект, который задействуют во Всемирных студенческих играх 2023 года.

На площадке "Калининца" реконструируют легкоатлетический стадион и возводят административно-бытовой комплекс. На стадионе капитально ремонтируют футбольное поле. Ведутся работы в чаше бассейна, в спортивном зале, других помещениях. Кроме того, меняют внутренние инженерные сети, ремонтируют кровлю. После обновления здесь появится современная система водоподготовки. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Проверка главы Среднего Урала показала, что работы проводятся в запланированные сроки. Главная задача – привести объекты в соответствие с требованиями Международной федерации университетского спорта (FISU). Как отметил губернатор Свердловской области, обновлённый спорткомплекс "Калининец" после Универсиады-2023 станет наследием для жителей Екатеринбурга и региона.

Летом прошлого года "Областная газета" писала, что стадион "Калининец" реконструируют почти за 2,5 млрд рублей, выделенных из местного бюджета.