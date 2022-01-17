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17 января 2022, 13:51

Организаторы Универсиады-2023 в Екатеринбурге ищут региональных операторов для волонтёров

Стенд Универсиады

Всемирные студенческие игры FISU – 2023 пройдут в Екатеринбурге. Фото: Галина Соловьёва

Организаторы Всемирных студенческих игр FISU – 2023 в Екатеринбурге ищут региональных операторов. Они должны заняться организацией волонтёрских центров.

Конкурс уже стартовал. Подать заявку можно до 14 февраля 2022 года, сообщает пресс-служба Всемирных студенческих игр FISU – 2023.

"К участию приглашаются вузы, некоммерческие и государственные организации, осуществляющие деятельность по развитию добровольчества и работе с молодёжью. Их задачей станет создание волонтёрских центров, а также привлечение, отбор и подготовка добровольцев Игр в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Сочи и Красноярске", — говорится в сообщении.

Отмечается, что от каждого регионального оператора требуется обеспечить отбор не менее 875 волонтёров. Итоги конкурса подведут до 22 февраля.

Напомним, для проведения Универсиады-2023 в Екатеринбурге планируется задействовать около 11 тысяч волонтёров. Их набор стартовал ещё в августе 2021 года. Завершится он уже в январе.

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Областная газета Свердловской области

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