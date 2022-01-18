"Лыжня России" пройдёт в Свердловской области 12 февраля

Главной площадкой снова станет территория комплекса "Аист" в Нижнем Тагиле. Фото: Галина Соловьёва

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев определил дату проведения 40-й Всероссийской гонки "Лыжня России – 2022". Она состоится в субботу, 12 февраля.

Глава региона подписал соответствующее распоряжение, сообщает департамент информполитики региона. Главной площадкой снова станет территория комплекса "Аист" в Нижнем Тагиле. Забеги, как и в прошлом году, пройдут в смешанном формате из-за пандемии коронавируса.

"Старты будут организованы в несколько этапов по 50 человек. Также жители области могут принять участие в любительском забеге со 2 по 12 февраля в своем муниципальном образовании и передать данные на официальный сайт "Лыжня России – 2022 в Свердловской области". Сайт заработает в ближайшие дни", – рассказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

В прошлом году в мужском забеге победу одержалНикита Ступак из Екатеринбурга, который уже выигрывал главный старт свердловской "Лыжни России" в 2015 и 2017 годах. А в женском забеге победу отпраздновала опытная Анна Медведева из Полевского, участница чемпионата мира по лыжным гонкам – 2017, победительница чемпионата России – 2016, а также бронзовый призёр Всемирных военных игр – 2018.

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