Семь спортсменов из Свердловской области вошли в олимпийскую команду страны

В составе олимпийской команды России честь страны будут отстаивать уральские биатлонисты, шорт-трекисты и летающие лыжники. Фото: сайт Олимпийского комитета России

На зимней Олимпиаде в Пекине Свердловскую область представят семь спортсменов. В составе олимпийской команды России честь страны будут отстаивать уральские биатлонисты, шорт-трекисты и летающие лыжники — представители прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья.

Главные надежды на награды Игр среди свердловчан связывают со стреляющими лыжницами из Екатеринбурга — 24-летней Ириной Казакевич и 27-летней Светланой Мироновой.

"У обеих уральских биатлонисток при чистой стрельбе есть возможность побороться за высокие места в личных гонках, — сообщает департамент информполитики Свердловской области. — В качестве запасной на Олимпиаду отправится 22-летняя Анастасия Шевченко, которая тоже представляет уральскую столицу".

Шанс завоевать олимпийскую медаль получит и 19-летняя шорт-трекистка Анна Вострикова из Новоуральска. В сборную страны вошла ещё одна шорт-трекистка из этого города — 27-летняя Евгения Захарова. Её включили в состав в качестве запасной. 18-летний Илья Маньков будет участвовать в прыжках на лыжах с трамплина. Пока у воспитанника нижнетагильской спортшколы "Аист" нет значимых достижений на взрослых стартах. Однако, ещё будучи юниором, он завоевал бронзовую медаль первенства мира — 2021. В лыжном двоеборье выступит абсолютный чемпион России-2021 29-летний екатеринбуржец Самир Мастиев.

"Семь свердловских олимпийцев в Пекине-2022 — повторение сочинских Игр-2014 и значительное превышение показателей Пхёнчхана-2018, когда в российской команде были всего лишь двое представителей Среднего Урала, — подчеркнул министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. — Со своей стороны мы сделали всё для успешного выступления наших спортсменов. Теперь остаётся лишь переживать за них у экранов телевизоров".

При этом министр пожелал, чтобы уральские спортсмены-зимники поддержали медальный почин своих свердловских коллег из летних видов спорта. Полгода назад те завоевали на Олимпиаде в Токио медали всех достоинств.

11 января "Областная газета" писала, что кабмин России утвердил дополнительное финансирование на подготовку отечественных спортсменов к зимней Олимпиаде и Паралимпиаде в Пекине. На эти цели направят ещё более 416 млн рублей.

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