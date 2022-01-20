Фото: Пресс-служба КНТ "УГМК"

Представители клуба настольного тенниса «УГМК» сумели пробиться в полуфинал самого престижного европейского турнира – Лиги чемпионов. Свердловские спортсмены в Балтыме обыграли немецкий клуб «Ной-Ульм».

В первом четвертьфинальном поединке «УГМК» не испытал проблем и добился выездной победы в трёх матчах – 3:0. Закрепить успех свердловским теннисистам предстояло в ответной домашней встрече. Первыми выявляли сильнейшего Лиам Питчфорд из «УГМК» и Владимир Сидоренко из «Ной-Ульма». В первых двух сетах спортсмены показывали равную игру, и лишь на больше-меньше дважды вырывал победу представитель свердловского клуба. А вот на третью партию немецкого теннисиста не хватило, Лиам Питчфорд уверенно выиграл её со счётом 11:5 и завершил встречу в свою пользу.

Продолжил победную серию одноклубника ещё один представитель «УГМК» Джонатан Грот. Датчанин не испытал проблем в матче со Львом Кацманом. В каждом из сетов Джонатан Грот доминировал и сумел добиться уверенной победы – 3:0 (11:7, 11:4, 11:5).

Успехи Лиама Питчфорда и Джонатана Грота досрочно вывели «УГМК» в следующую стадию турнира. Даже если бы три оставшихся матча в противостоянии с «Ной-Ульмом» свердловские спортсмены проиграли, то всё равно дальше бы прошёл именно наш коллектив. Но этот факт не расслабил представителей «УГМК», в третьем матче Томислав Пацур уверенно обыграл Иоанниса Сгуропулоса и поставил точку в этом четвертьфинале. Свердловский клуб одержал две победы по 3:0 и вышел в полуфинал престижного турнира.

– Мы очень рады пройти в полуфинал. Мы все втроём показали хорошую игру, были сосредоточены, знали, что нужно делать. Не дали соперникам никаких шансов. Выиграть дважды со счётом 3:0 у такой сильной команды – довольно сложно, поэтому это вселяет в нас уверенность, – отметил после матча Лиам Питчфорд.

В полуфинале Лиги чемпионов «УГМК» встретится с оренбургским клубом «Факел-Газпром». Соперник – пятикратный победитель турнира, в том числе дважды «Факел» в решающем противостоянии обыгрывал именно «УГМК». Поэтому у свердловских теннисистов будет дополнительная мотивация взять реванш и пробиться в финал турнира. Первый матч 1/2 финала пройдёт в Верхней Пышме с 16 по 20 февраля, ответная игра состоится в Оренбурге со 2 по 6 марта. Точные даты станут известны в ближайшее время.