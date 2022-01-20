В олимпийском полку прибыло

Летающий лыжник Илья Маньков отправится на свою первую в карьере Олимпиаду. Фото: Алексей Вотинцев

Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России утвердила состав команды на Олимпийские игры в Пекине. В него вошли два свердловских спортсмена – прыгун Илья МАНЬКОВ и двоеборец Самир МАСТИЕВ.

И Илья Маньков, и Самир Мастиев были в предварительном списке сборной, который ранее публиковал Олимпийский комитет России (ОКР). Да и в принципе их включение в итоговую команду не стало сюрпризом. Оба выступают на международных стартах за сборную, оба показывают результаты на российских стартах.

Илье Манькову 18 лет. Он воспитанник нижнетагильской школы «Аист», начинал заниматься под руководством Александра Байбородова. В 2019 году стал вторым на FIS Cup – Кубке Международной федерации лыжного спорта. Это была первая медаль для мужской сборной с 2015-го.

Спортсмен дебютировал на Кубке мира в 2020-м. В том же году выступил на юношеских Олимпийских играх и на первенстве мира, где дважды был пятым. Серьёзного успеха тагильчанин добился в прошлом году, когда в Финляндии, на чемпионате мира среди юниоров, в командных соревнованиях он стал третьим. Это была первая медаль на турнире в мужских прыжках с 2014-го.

В этом сезоне Илья Маньков выступает на Кубке мира, но пока далёк от высоких результатов. Лучшее место у него было на родном трамплине в Нижнем Тагиле в конце 2020 года. Он стал 33-м.

29-летний екатеринбуржец Самир Мастиев выступает в лыжном двоеборье – виде спорта, сочетающем в себе прыжки на лыжах с трамплина и лыжные гонки. Он занимается у Леонида Головырских. Самир Мастиев довольно много выиграл на уровне страны, в том числе трижды чемпионат России. В основной сборной он с 2013 года. Из достижений – бронза Всемирной зимней Универсиады в Словакии (2015) и серебро Универсиады-2017 в Алматы.

Правда, в международных сериях спортсмен показывает невысокие результаты. Так, на Кубке мира он ни разу в личных стартах не попадал даже в двадцатку сильнейших. На Континентальном кубке – втором по силе старте – был в 2019 году девятым (кстати, на этапе в Нижнем Тагиле).

Олимпиада соберёт сильнейших. Предсказывать результаты на «берегу» практически невозможно, но можно сделать прогноз. И понятно, что без больших достижений на международных стартах, для наших спортсменов попадание в первую двадцатку уже будет хорошим результатом. Важно понимать и другое – уровень ожиданий всё же должен совпадать с уровнем сил и возможностей. Вероятно, поэтому Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России заранее обозначила примерный план результатов.

По их прогнозу в топ-30 среди летающих лыжников должны остановиться три человека (один в десятке, один в двадцатке и так далее). Это вполне по силам лидеру команды Евгению Климову, а также набравшему неплохой ход Данилу Садрееву. Оба прыгуна были в топ-30 на последнем этапе Кубка мира в Польше. Михаил Назаров и Роман Трофимов также могут оказаться в числе тридцати лучших, если добавят в стабильности. Для Ильи Манькова это будет, конечно, своего рода боевое крещение.

У двоеборцев всё сложнее. Задача у них – топ-30. Никакой раскладки по первой десятке и даже двадцатке нет. Тем более что на Олимпиаде из-за травмы не сможет выступить опытный спортсмен Эрнест Яхин, преодолевший этот порог. Для остальных двоеборцев действительно оказаться в тридцатке – будет уже прыжком выше головы.

Кто ещё в составе Биатлон Остальные спортивные федерации также определяются с составами на Олимпийские игры. Мы уже рассказывали, что в биатлоне наш регион представят Светлана Миронова и Ирина Казакевич. В запасных – свердловчанка Анастасия Шевченко, которая сможет поехать в Пекин только из-за форс-мажора (травмы или болезни кого-то из основного состава). Хоккей Федерация хоккея России также опубликовала состав национальной сборной для подготовки к Олимпийским играм. На сбор вызваны 37 хоккеистов, впоследствии список сократят до 25 игроков. В него не попали игроки «Автомобилиста». Однако в списке есть уроженец области Семён Чистяков. Он родился в Нижнем Тагиле в 2001 году. Семён представитель хоккейной династии, его дед – Геннадий Чистяков – некогда был тренером нижнетагильского «Спутника». Отец Семёна также играл в хоккей. Семён Чистяков начал заниматься хоккеем в школе «Спутника», а затем перебрался в Челябинск, в школу «Трактора». Сейчас он играет за омский «Авангард», с которым в сезоне 2020/2021 стал обладателем Кубка Гагарина. За молодёжную сборную спортсмен сыграл семь матчей. Фигурное катание Федерация фигурного катания на коньках России объявила вчера состав на Олимпиаду. В Пекине мы увидим спортивную пару Анастасию Мишину и Александра Галлямова. Александр родился в Березниках, но карьеру начинал в Екатеринбурге. Эти фигуристы являются действующими чемпионами России, Европы и мира. В качестве второй запасной в сборной значится 15-летняя уроженка Нижнего Тагила – одиночница Майя Хромых (первая запасная – Елизавета Туктамышева). В нынешнем сезоне Майя завоевала бронзу и серебро на этапах мировой серии Гран-при. Кроме того, на данный момент не объявлены участники командного турнира, как знать, может быть, в этом виде шанс получат именно запасные фигуристы. Лыжные гонки Среди лыжников, которые отправятся в Пекин, есть уроженка Краснотурьинска Татьяна Сорина (в девичестве – Алёшина). 27-летняя спортсменка начала заниматься лыжами в Краснотурьинске у Оксаны Табризовой. После девятого класса Татьяну пригласили в спортивный класс в Тюмень. Сейчас она представляет этот регион. Из достижений – серебро чемпионата мира-2021 в эстафете, призовые места тура Nordic Opening, а также Кубка мира. Шорт-трек В состав шорт-трекистов вошла 19-летняя Анна Вострикова, представляющая два региона – Свердловскую и Ярославскую области. Шорт-треком она начала заниматься в родном Рыбинске в возрасте шести лет. Сейчас Анна тренируется у заслуженного тренера России Алексея Ельнякова на базе Новоуральского филиала Училища олимпийского резерва №1. Анна Вострикова завоёвывала медали на Кубке России (золото на дистанциях 1 000 и 1 500 метров), была призёром чемпионата страны, участвовала в Кубке мира по шорт-треку. 27-летняя Евгения Захарова, которая вошла в число запасных, тренируется в родном Новоуральске. Она бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года в эстафете и чемпионка Европы 2015 года.