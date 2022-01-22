Сотни горнолыжников осветили ночью гору Уктус в Екатеринбурге

Гора светилась в течение 15 минут. Фото: со страницы горнолыжного комплекса "Уктус" во "ВКонтакте"

В ночь с 21 на 22 января сноубордисты и горнолыжники устроили световое шоу на горе Уктус в Екатеринбурге. Спортсмены и любители спускались с фонариками в темноте. Их было настолько много, что гора светилась в течение 15 минут.

"Сотни горнолыжников и сноубордистов спустились с горы ночью. Самое яркое мероприятие этого сезона", — рассказали в спорткомплексе.

Добавим, что ночное катание на горе продолжалось до 2:00. Такие акции проходят в Екатеринбурге, а также на горе Белой под Нижним Тагилом каждый год: сотни участников в абсолютной темноте, освещая путь фонариками, массово спускаются вниз по спортивной трассе.