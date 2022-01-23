"Уралочка" одержала победу в домашнем матче

Николай Карполь продолжает вносить свой вклад в успех девушек. Фото: пресс-служба "Уралочки-НТМК"

Волейболистки клуба "Уралочка-НТМК" одержали победу в домашнем матче. Они поднялись на пятое место в чемпионате России.

Волейболистки обыграли нижегородскую "Спарту". Счёт в пользу "Уралочки" был 3:0 (25:15, 25:19, 25:12).

Во всех трёх партиях свердловчанки доминировали. Сначала волейболистки уходили в отрыв, а затем доводили сет до победы. Самыми результативными игроками в "Уралочке" стали Ксения Парубец и Елизавета Фитисова, они набрали по 12 очков. В "Спарте" отличилась Жанна Каськова, на её счету 13 очков.

"Девчонки провели уверенную игру, в принципе доволен действиями своих подопечных. Понятно, что времена непростые, соперницы приехали не в полном составе, поэтому не смогли продемонстрировать свои возможности на сто процентов. Ну а мы установку выполнили, сыграли надежно и добились нужной победы", — цитирует главного тренера ВК "Уралочка-НТМК" Михаила Карполя пресс-служба клуба.

После победы "Уралочка" набрала 26 очков и поднялась на пятое место в чемпионате России. Следующий матч команда Михаила Карполя проведёт в субботу, 29 января, на выезде против аутсайдера чемпионата России — клуба "Заречье-Одинцово". Встреча начнётся в 20:00 по екатеринбургскому времени.