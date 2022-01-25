В Екатеринбурге студенты могут бесплатно посетить каток

Студентов ждут на "Арене Парк". Фото: Галина Соловьёва

Студентов приглашают посетить каток на территории "Екатеринбург Арены". Сегодня, в Татьянин день, для них предусмотрен бесплатный выход на лёд и льготная цена проката коньков.

Акция продлится с 18:00 до 21:00. С собой необходимо иметь студенческий билет, сообщили в исполнительной дирекции Всемирных студенческих игр ФИСУ — 2023.

Отмечается, что в этот вечер на катке "Арена Парк" пройдет развлекательное шоу. Гости будут кататься под музыку приглашённого диджея, смогут принять участие в викторине и сфотографироваться с талисманами Игр — Кедри, Ягги и Хити.

Как ранее писала "Областная газета", каток будет работать со вторника по пятницу с 14:00 до 22:00 с перерывом на заливку с 17:30 до 18:30, а в выходные и праздничные дни — с 10:00 с перерывом с 16:00 до 17:00. В понедельник выход на лёд будет закрыт.

Стоимость посещения со своими коньками — от 150 до 250 рублей, прокат коньков — от 200 до 300 рублей. Цены зависят от возраста и дня недели, есть льготные билеты (100 рублей в будние дни и 150 рублей в выходные).