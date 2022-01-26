Леонид Рапопорт: «После проведения летней Универсиады будут условия и для зимней»

Фото: Владимир МартьяновЛеонид Рапопорт заявил, что тестовые соревнования в преддверии Универсиады будут проходить в Свердловской области и в 2022-м, и в 2023-м.

На пресс-конференции министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид РАПОПОРТ поведал о подготовке к Универсиаде, о предстоящих Олимпийских играх в Пекине и шансах свердловчан на медали, о крупных соревнованиях, которые состоятся на территории региона в этом году, а также о проекте «Спорт-лидер».

Семь олимпийцев

Безусловно, одной из важнейших тем обсуждения стали предстоящие Олимпийские игры в Пекине. В Китай отправятся семь спортсменов, выступающих за Свердловскую область. Биатлонистки Ирина Казакевич и Светлана Миронова вошли в основной состав российской команды, Анастасия Шевченко будет запасной. В шорт-треке регион представит Анна Вострикова из Новоуральска, а в качестве запасной – Евгения Захарова. 18-летний Илья Маньков примет участие в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина, а Самир Мастиев будет бороться за медали в лыжном двоеборье.

– Рассчитываем на наших девушек в биатлоне. Ирина Казакевич и Светлана Миронова уже не первый сезон находятся в основной команде, надеюсь, они смогут проявить себя на Олимпиаде. Семь свердловских олимпийцев в Пекине-2022 – это повторение сочинских Игр-2014 и значительное превышение показателей Пхёнчхана-2018, когда в российской команде было всего лишь двое представителей Среднего Урала. Со своей стороны мы сделали всё для успешного выступления наших спортсменов. Теперь нам остаётся лишь переживать за них у экранов телевизоров. Хотелось бы пожелать, чтобы наши спортсмены-зимники поддержали медальный почин своих свердловских коллег из летних видов спорта, которые полгода назад вернулись с Игр в Токио с медалями всех достоинств, – отметил Леонид Рапопорт.

К слову о биатлоне. Леонид Рапопорт рассказал о том, как обстоит дело со строительством многофункционального биатлонного центра на Московском тракте. В августе проект центра не смог пройти госэксперизу.

– Данный центр будет включать в себя лыжно-биатлонный и ледовый стадионы, бассейн, игровой зал. Мы хотели восстановить былое величие базы «Динамо», которая располагается недалеко от планируемого центра. Как вы помните, у нас были проблемы с выбором места, долгие споры и экспертизы. В итоге с местом определились, составили проект. Нам передали замечания, они конструктивные, и их довольно много, исправить их за один день невозможно, мы над этим работаем. Дело в том, что меняются требования к строительству объектов, к технологиям, поэтому приходится перестраиваться на ходу. Мы держим руку на пульсе, общаемся с международными федерациями, и я думаю, что после проведения летней Универсиады у нас будут созданы условия для проведения и зимних Всемирных студенческих игр, – ответил глава ведомства на вопрос «Областной газеты».

Готовимся к Универсиаде

Вторая масштабная тема для обсуждения – это, конечно, подготовка к проведению на Среднем Урале Универсиады-2023. Продолжается строительство новых объектов, по некоторым из них есть отставание по срокам, правда, незначительное. Объект с самой большой задержкой – Дворец дзюдо в Академическом, но и там ситуация некритическая.

– У нас были некоторые задержки по Дворцу дзюдо, на это нам указали контролирующие органы. Но нет никакого «пожара», никакой «красной зоны», есть небольшие проблемы, которые мы решаем. Дворец дзюдо был спроектирован до консультации с Международной федерацией университетского спорта, поэтому уже после консультации пришлось корректировать проект, были некоторые ошибки, связанные с логистикой. Мы постоянно проводим мониторинг и держим ситуацию под контролем, – пояснил Леонид Рапопорт.

Помимо строительства новых объектов идёт реконструкция готовых сооружений. Масштабным изменениям в преддверии Универсиады подвергся Дворец игровых видов спорта, работы там идут в несколько этапов.

– Мы закончили первую часть проекта в прошлом году. Сделали стилобатный этаж, энергетические сети, вестибюль, сдвигающийся гардероб. Сейчас мы приступили к реконструкции и ремонту основной части здания: будет замена трибун и покрытия. На следующий год после чемпионата мира по волейболу приступим к третьему этапу ремонта, связанному с крышей. Вы увидите блестящий объект, который будет напоминать не гриб, а нечто интересное, космическое, – рассказал Леонид Рапопорт.

Отметим, что после завершения строительных работ и реконструкций на всех объектах планируется провести тестовые соревнования по разным видам спорта. Начнутся они уже в этом году.

– На 2022 год запланировано пять тестовых мероприятий. В мае состоится Суперфинал лиги Белова по баскетболу в КРК «Уралец». Также Кубок мира Международной федерации университетского спорта (FISU) по спортивным единоборствам в сентябре-октябре 2022 года в «Екатеринбург-ЭКСПО» и чемпионат мира по волейболу в августе-сентябре во Дворце игровых видов спорта. Помимо этого, проходит чемпионат России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «А» в Академии волейбола Николая Карполя. Ну и лёгкая атлетика – планируются этапы Кубка России по полумарафону и спортивной ходьбе на трассах, которые будут задействованы во время Универсиады, – сказал Леонид Рапопорт.

«Спорт-лидер» В Свердловской области запущен проект по выявлению школьников с организаторскими способностями. Проект «Спорт-лидер» инициирован министерством физической культуры и спорта региона. – Сегодня проект «Спорт-лидер» внедрён в школах 22 муниципалитетов Свердловской области. Отбор ребят идёт с третьего класса. Самым активным присваивается звание «Начинающий спорт-лидер». Ребёнок сам посещает спортивные секции и все школьные соревнования, а также привлекает к этому одноклассников и родителей. Под контролем классного руководителя и учителя физкультуры ведёт специальный дневник, куда записывает все свои организаторские достижения. Например, ученики школы №30 Екатеринбурга за год привлекли к спортивным занятиям всех своих родителей – тысячу человек. Взрослые участвуют в соревнованиях, многие впервые пошли на фитнес и в спортивные секции, – рассказал Леонид Рапопорт. В 5–6-х классах спортивные лидеры начинают привлекать к спорту сверстников через свои социальные сети и уже носят звание «Спорт-лидер в действии». В 7–9-х классах спортивных лидеров называют «Активный спорт-лидер», подростки сами организуют соревнования. В 10–11-х классах школьные спортивные лидеры становятся наставниками у детей младших классов. Отметим, что проект «Спорт-лидер» вошёл в топ-100 лучших практик России по поддержке семьи и детства.

Статистика В 2021 году в Свердловской области было проведено десять международных соревнований, самым масштабным и заметным стал шахматный Турнир претендентов.

Всего в регионе за год было проведено около 12 тысяч спортивных и физкультурных мероприятий.

В 2021 году уральскими спортсменами, представляющими Россию на международных соревнованиях, было завоёвано – 355 медалей (157 золотых, 113 серебряных, 85 бронзовых), на всероссийских соревнованиях – 2 434 медали (766 золотых, 773 серебряных, 895 бронзовых). Безусловно, самыми значимыми стали победы свердловских олимпийцев на Играх в Токио: так, в копилке наших спортсменов оказалось пять медалей (одна золотая, три серебряных и одна бронзовая).