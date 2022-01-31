В Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Верхней Пышме появятся "умные" спортплощадки

Упражнения для тренировок на "умных" спортплощадках можно будет посмотреть в интернете, а не на рядом стоящем стенде. Фото: Владимир Мартьянов

Свердловская область подключилась к новому федеральному проекту "Бизнес-спринт" по созданию "умных" спортивных площадок. Они появятся в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Верхней Пышме.

Об этом рассказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. Как уточнили в департаменте информполитики региона, площадки будут иметь доступ в интернет, чтобы каждый посетитель мог выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений. Видеоуроки можно будет посмотреть на сайте, куда пользователь попадет после того, как наведет камеру смартфона на специальную метку.

"Чтобы обеспечить максимальную доступность занятий спортом, комплекс включает точку беспроводного доступа в интернет, к которой сможет подключиться каждый желающий потренироваться", — говорится в сообщении.

Кроме того, можно будет удалённо узнать, насколько загружена площадка, и подстроить свой график занятий. Интерактивные помощники помогут создать индивидуальную программу тренировок в зависимости от возраста, физической готовности и стоящих задач.

Напомним, Правительство России выделило регионам средства на строительство "умных" спортивных залов и площадок. Свердловская область получит 100 миллионов рублей.