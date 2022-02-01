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Спорт
1 февраля 2022, 17:30

Юный конькобежец завоевал бронзу первенства мира

Владимир Семируний

Владимир Семируний. Фото: Олег Еремин

Представитель Свердловской области, конькобежец Владимир СЕМИРУНИЙ завоевал бронзовую медаль на юниорском чемпионате мира в Австрии.

19-летний екатеринбуржец стал третьим на дистанции 5 000 метров. Его результат – 6.41,793. Золотую медаль завоевал норвежец Сигурд Хенриксен (6.33,161), серебряная награда у нидерландского спортсмена Стийна ван де Бунта (6.41,078).

Владимир Семируний в 2021 году выигрывал золото на молодёжном Кубке мира ISU на дистанции 3 000 метров и был также третьим. В России Владимир дважды был первым на первенстве России по конькобежному спорту.

Областная газета Свердловской области

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