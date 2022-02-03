Владимир Путин рассказал китайскому журналисту о любимых видах спорта

Владимир Путин на трассе лыжно-биатлонного комплекса "Лаура" в 2014 году (Сочи, Красная Поляна). Фото: пресс-служба Кремля

Перед визитом в Китай на открытие Олимпийских игр президент России Владимир Путин дал интервью Медиакорпорации КНР. Лидер РФ рассказал о любимых видах спорта. Оказывается, что это не только хоккей и горные лыжи.

Владимир Путин любит также биатлон, фигурное катание и интересуется прыжками на лыжах с трамплина.

"С удовольствием принимаю участие в мероприятиях Лиги, когда позволяет график. При любой возможности катаюсь на горных лыжах. Однако этим мои спортивные интересы не ограничиваются. Люблю биатлон, фигурное катание, где наши спортсмены традиционно очень сильны. Интересуюсь прыжками на лыжах с трамплина. Правда, из-за нехватки времени смотрю соревнования только по телевизору", — ответил президент России на соответствующий вопрос гендиректора, главного редактора Медиакорпорации Китая Шэня Хайсюна.

Известно, что 4 февраля Владимир Путин по приглашению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина совершит визит в Китай и будет присутствовать на церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

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