Система уже использовалась в России, однако это были международные футбольные турниры, и паспорт болельщика давал ряд преимуществ. Фото: Владимир Мартьянов

Союз болельщиков Урала присоединился к бойкоту системы Fan ID, которая вводится на внутрироссийские соревнования с 1 июня 2022 года. Болельщиков призывают бойкотировать систему, а владельцев сезонных абонементов — воздержаться от активной поддержки.

"Президент и правление Союза присоединяются к бойкоту футбольными болельщиками введения FAN ID на внутренних чемпионатах в Российской Федерации с момента публикации данного решения. Союз настоятельно рекомендует болельщикам бойкотировать систему FAN ID, начиная с момента публикации данного решения", — говорится в новом заявлении Союза.

Ранее Госдума приняла законопроект о введении паспортов болельщиков (Fan ID) на спортивных мероприятиях на территории России. Главной задачей возможного внедрения паспортов для зрителей называли обеспечение безопасности на стадионах и аренах.

Ещё летом прошлого года Союз болельщиков Урала выступал против введения системы и направлял в комитет Госдумы по физической культуре и спорту свои аргументы. В обращении, в частности, говорилось: "Наш стадион оснащён всеми современными системами безопасности на уровне требований ФИФА. Чего ещё не хватает? <…> Что даст болельщику введение этой системы? Мы с большой долей вероятности можем утверждать, что посещаемость официальных матчей ФК "Урал" будет только снижаться, что приведёт к снижению доходов клубов и увеличению бюджетных ассигнований". Однако это заявление во внимание принято не было.

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