Союз болельщиков Урала присоединился к бойкоту системы Fan ID, которая вводится на внутрироссийские соревнования с 1 июня 2022 года. Болельщиков призывают бойкотировать систему, а владельцев сезонных абонементов — воздержаться от активной поддержки.
"Президент и правление Союза присоединяются к бойкоту футбольными болельщиками введения FAN ID на внутренних чемпионатах в Российской Федерации с момента публикации данного решения. Союз настоятельно рекомендует болельщикам бойкотировать систему FAN ID, начиная с момента публикации данного решения", — говорится в новом заявлении Союза.
Ранее Госдума приняла законопроект о введении паспортов болельщиков (Fan ID) на спортивных мероприятиях на территории России. Главной задачей возможного внедрения паспортов для зрителей называли обеспечение безопасности на стадионах и аренах.
Ещё летом прошлого года Союз болельщиков Урала выступал против введения системы и направлял в комитет Госдумы по физической культуре и спорту свои аргументы. В обращении, в частности, говорилось: "Наш стадион оснащён всеми современными системами безопасности на уровне требований ФИФА. Чего ещё не хватает? <…> Что даст болельщику введение этой системы? Мы с большой долей вероятности можем утверждать, что посещаемость официальных матчей ФК "Урал" будет только снижаться, что приведёт к снижению доходов клубов и увеличению бюджетных ассигнований". Однако это заявление во внимание принято не было.
Читайте также:
Зачем в России хотят ввести паспорта болельщиков и чем это обернётся?
Что же такое паспорт болельщика и зачем он нужен? В первую очередь это средство идентификации. На паспорте есть инициалы болельщика, его фотография, и в случае каких-то нарушений на стадионе фаната будет гораздо легче вычислить. Плюс все данные паспорта занесены в базу вместе с местом, на которое он приобрёл билет.