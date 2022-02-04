ПандеОлимпийские игры

В пекинском аэропорту «Шоуду» всех олимпийцев встречают медицинские сотрудники в защитных костюмах. Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

Сегодня, 4 февраля, на Пекинском национальном стадионе официально откроют Игры-2022. Главный старт четырёхлетия во всех смыслах уникальный. Впервые в истории зимняя Олимпиада возвращается в тот же город, где была и летняя. Пекин теперь официально стал столицей двух Игр. Пройдут соревнования в разгар пандемии. А коронавирус стал ещё одним участником спортивного движения и, как бы мы ни хотели, будет влиять на результаты и медальные расклады. Но тем не менее праздник в Поднебесной начинается. Свердловскую область представят пять спортсменов. «Облгазета» запускает серию материалов, в которых расскажет обо всём самом интересном, что будет происходить в ближайшие время на олимпийских полях Пекина.

Круги коронавируса

Чтобы попасть на Олимпиаду в Пекин, спортсменам, представителям делегаций, журналистам необходимо было готовиться заранее. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире организаторы Игр ввели довольно жёсткие правила. Главное - это установка мобильного приложения "My2022" и регистрация в нём. По сути, оно является пропуском в Пекин. В приложении необходимо заполнить все свои персональные данные, сведения о перенесённом заболевании коронавирусом (если такое было), сведения о вакцинации (в отличие от Токио, в Пекине она обязательна для всех). И, конечно, всё это нужно подкрепить документами. После этого за две недели до вылета ежедневно необходимо было заполнять форму, в которую вносились данные о состоянии здоровья, о возможных контактах с носителями коронавируса. До вылета в Пекин всем необходимо сдать два теста (один за 96 часов, другой - за 72 часа до вылета), и, естественно, оба должны быть отрицательными. В противном случае, QR-код в приложении, который должен гореть зелёным цветом, будет либо красным, либо вовсе отсутствовать. Это будет означать либо положительный тест, либо проблемы с заполненными документами. Так, не смогла вовремя вылететь в Пекин часть сборной России по биатлону: главный тренер женской команды, свердловчанин Михаил Шашилов, спортсменки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. И всё из-за отсутствия справок о ранее перенесённом заболевании.

Уже по прилёте в Китай в аэропорту необходимо сдать ещё один тест, а его результаты нужно ожидать в гостиничном номере, куда вас доставят. Только после отрицательного теста можно спокойно передвигаться по "пузырю". Да, Игры в Пекине, так же, как и в Токио, пройдут в формате "пузыря", то есть никуда за пределы спортивных объектов и гостиниц выехать будет нельзя. Причём если в Японии выпускали из "пузыря" через две недели после прибытия туда, то в Китае посмотреть что-то, кроме объектов Игр, не удастся. Зато на китайской Олимпиаде смогут присутствовать болельщики (в Токио были пустые трибуны). Правда, счастливчиками могут стать только местные жители, а количество мест будет зависеть от вида соревнований.

- Мы решили, что будем рассылать приглашения болельщикам, чтобы обеспечить безопасное проведение соревнований. Количество болельщиков будет обусловлено тем, насколько это популярный вид спорта, на воздухе он проходит или в помещении. Число зрителей будет серьёзно зависеть от того или иного мероприятия, простого ответа на этот вопрос нет, - отметил операционный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Пьер Дюкри.

Дизайн медалей Пекина-2022 отсылает к древним китайским нефритовым подвескам. На аверсе помещена Олимпийская эмблема и пять концентрических окружностей, символизирующих объединение людей, гармонию человека и природы из китайской философии. Форма наград имеет классический вид и напоминает медали летних Игр 2008 года, чем хотели подчеркнуть факт, что Пекин – первый город, принимавший летние и зимние Олимпийские игры.

Ну, и, конечно, если все вышеперечисленные этапы пройдены, то каждый день у всех будут брать тест на COVID-19 (в Токио сдавали раз в четыре дня). Плюс повышенная безопасность везде: обязательное ношение масок, дезинфекция, социальная дистанция. В общем, над безопасностью организаторы Игр поработали, вопрос только в том, поможет ли это избежать вспышек коронавируса непосредственно во время соревнований и не слишком ли это усложнит жизнь спортсменам, которые и так испытывают невероятное напряжение перед Олимпиадой.

На момент сдачи номера в печать, начиная с 23 января, власти Китая выявили почти 300 случаев заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекине. Но, как уже отмечалось, даже перенос Олимпиады на другую планету не гарантирует сейчас стопроцентную безопасность участников. Такие сейчас времена.

Дебютанты - все

Представлять Свердловскую область будут пять спортсменов. Биатлонистки Светлана Миронова и Ирина Казакевич, двоеборец СамирМастиев, прыгун с трамплина Илья Маньков и шорт-трекистка Анна Вострикова.

Ещё три спортсмена - Татьяна Сорина (лыжи), Александр Галлямов (фигурное катание) и Алексей Лаптев (бобслей) - либо родились в Свердловской области, либо начинали тут заниматься спортом, впоследствии сменив прописку.

Конечно, такое представительство на зимней Олимпиаде гораздо больше, чем на прошлой, в Пхёнчхане-2018. Тогда от Свердловской области ездил только один спортсмен - сноубордист Антон Мамаев (он не попал в финальную часть своих соревнований). Ещё один уроженец области - Павел Дацюк - в составе хоккейной команды стал олимпийским чемпионом.

Но, напомним, что в тот год наша страна впервые выступала под нейтральным флагом на Олимпиаде и часть спортсменов МОК не допустил до соревнований. Поехать тогда могли, к примеру, двоеборец Самир Мастиев или шорт-трекистка Евгения Захарова (она заявлена сейчас запасной). Сейчас нейтральный статус по-прежнему остаётся. У нас не будет ни флага, ни гимна (вместо него будет музыка из концерта №1 для фортепиано с оркестром П.И. Чайковского). Дисквалификация, напомним, должна кончиться в декабре 2022-го.

Поэтому весь нынешний состав от Свердловской области - дебютанты Игр. Самый опытный из наших спортсменов - 29-летний Самир Мастиев. Самый юный - 18-летний летающий лыжник Илья Маньков.

Обо всех спортсменах мы так или иначе рассказывали на страницах газеты, за исключением Алексея Лаптева. 23-летний уроженец Красноуральска имеет довольно интересную спортивную судьбу. Дело в том, что Алексей профессионально занимается лёгкой атлетикой. Он призёр чемпионата России в беге на 100 метров, но зимой выступит... в бобслее.

Уроженцы области и воспитанники, представляющие сейчас другие регионы: Татьяна СОРИНА (27 лет, лыжные гонки) Александр ГАЛЛЯМОВ (22 года, фигурное катание) Алексей ЛАПТЕВ (23 года, бобслей) Спортсмены, как представители региона, так и уроженцы, заявленные запасными: Евгения Захарова (шорт-трек) Майя Хромых (фигурное катание) Анастасия Шевченко (биатлон) Семён Чистяков (хоккей)

Три деревни и роботы

Как уже было сказано выше, соревнования будут проходить в "пузыре". Организаторы подготовили три деревни Олимпиады, в которых будут располагаться спортсмены и делегации, а также проходить соревнования. Деревня Игр – самый важный из объектов для спортсменов после самих арен и трасс. Именно там им предстоит провести большую часть времени.

Первая деревня - в Пекине. Там будут проводиться соревнования по хоккею, фигурному катанию, конькобежному спорту и кёрлингу. И, соответственно, там же состоятся церемонии открытия и закрытия Игр. В 90 км от пекинской деревни располагается деревня в Яньцине. Там состоятся соревнования по горным лыжам, бобслею, скелетону и санному спорту. А в 180 км от Пекина - деревня в Чжанцзякоу, где будут биатлон, лыжные гонки, сноуборд и прыжки с трамплина.

Календарь соревнований с участием свердловчан с 4 по 7 февраля: 4 февраля 10:15. Фигурное катание. Командный турнир. Спортивные пары. Короткая программа. 5 февраля 10:15. Прыжки на лыжах. Пробный квалификационный раунд. Мужчины. 11:20. Прыжки на лыжах. Квалификация. Мужчины. 12:45. Лыжные гонки. Скиатлон, 15 км. Женщины. 6 февраля 15:00. Прыжки на лыжах. Пробный соревновательный раунд. Мужчины. 16:00. Прыжки на лыжах. 1-й раунд. Мужчины. 17:00. Прыжки на лыжах. Финал. Мужчины. 7 февраля 6:15 Фигурное катание. Командный турнир. Спортивные пары, произвольная программа. 14:00. Биатлон. Индивидуальная гонка, 15 км. Женщины. Время начала соревнований - уральское. Трансляции соревнований запланированы на телеканалах Первый, Россия 1 и холдинга Матч ТВ.

Все три деревни объединены контуром, пределы которого нельзя покидать. Между объектами можно перемещаться на специально организованных автобусах, между Пекином и Чжанцзякоу также ходит скоростной поезд.

Общая площадь всех трёх деревень – около 330 тысяч квадратных метров. Из-за того что спортсмены будут находиться в периметре длительное время, и выйти им никуда нельзя, организаторы постарались оборудовать деревни всем необходимым. Тут есть, в частности, круглосуточные фитнес-центры, зоны отдыха, банк, кафе, магазины, больницы и так далее.

В олимпийском меню будут представлены почти 700 блюд. Как и раньше, тут учтены всевозможные варианты питания - кошерное, халяльное, вегетарианское. Из главных особенностей - вся еда будет приготовлена без перца. Организаторы говорили, что лишние специи могут показать ложно положительный результат теста на коронавирус.

Стоит отметить, что для безопасности участников и для комфорта организаторы задействуют множество роботов. И это не только беспилотные автобусы. Это роботы-доставщики, курьеры, уборщики и дезинфекторы. Есть даже повар и бариста, которые будут помогать раздавать еду, напитки и готовить кофе.

После Олимпийских игр помещения деревень перейдут в собственность правительства Китая и будут сдаваться в аренду, а в нежилых пространствах разместятся коммерческие предприятия.

Лидеры стран - за хоккей, лыжи и фигурное катание Стало известно, что Президент РФ Владимир Путин посетит открытие Олимпийских игр в Пекине, а также проведёт переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. В преддверии этого Владимир Путин дал интервью Медиакорпорации Китая, где, в частности, рассказал, за какими зимними видами спорта следит кроме хоккея. - С удовольствием принимаю участие в мероприятиях Лиги [Ночной хоккейной лиги], когда позволяет график. При любой возможности катаюсь на горных лыжах. Однако этим мои спортивные интересы не ограничиваются. Люблю биатлон, фигурное катание, где наши спортсмены традиционно очень сильны. Интересуюсь прыжками на лыжах с трамплина. Правда, из-за нехватки времени смотрю соревнования только по телевизору, - цитирует президента kremlin.ru. Владимир Путин также добавил, что у России – хорошо подготовленная, сплочённая командным духом и волей к победе «ледовая дружина». И что нет никаких сомнений, что соревнования по хоккею на Олимпиаде будут, как всегда, яркими и запоминающимися. Ранее Си Цзиньпин в интервью 2014 года телепрограмме "Вести в субботу" рассказывал о своих любимых видах спорта: - Я очень люблю играть и в футбол, и в баскетбол, и в волейбол, и в теннис. И ещё люблю кун-фу. Я также очень люблю смотреть соревнования по горным лыжам, фигурному катанию, шорт-треку, фристайлу и хоккей. Это мои любимые виды зимнего спорта. На хоккее остановлюсь отдельно, ведь этот вид спорта требует техники и силы не только каждого отдельного спортсмена. Самое главное - это коллективная сила, слаженная работа всей команды. Поэтому я очень люблю смотреть все эти виды спорта…