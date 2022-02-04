Сегодня стартуют зимние Олимпийские игры в Пекине. Расписание соревнований

Сегодняшний соревновательный день открыли российские фигуристы и хоккеистки. Фото: с сайта www.beijing2022.cn

XXIV зимние Олимпийские игры стартуют сегодня, 4 февраля, в Китае. Церемония открытия начнётся в 15:00 по московскому времени.

Посмотреть её можно будет на телеканале "Россия 1". Там же начнётся повтор трансляции в 22:50 по Москве. Отдельные соревнования каждый день будут показывать также Первый канал и "Матч". Отметим, что церемонию открытия Игр в Пекине сегодня лично посетит президент России Владимир Путин. Это его первый визит в КНР за два года. В течение однодневного приезда запланировано и проведение российско-китайских переговоров.

Соревнования уже начались. Стартовал командный турнир по фигурному катанию — короткие программы представляют одиночники и спортивные пары, танцевальные дуэты выступят с ритм-танцем. Следите за подробностями в материале "Областной газеты" "Олимпийские игры — 2022. Командный турнир. Фигурное катание. Короткая программа. Прямая трансляция". Начался также матч женской сборной России по хоккею, они вышли на лёд с командой Швейцарии.

Всего в Пекине будет разыграно 109 комплектов наград в 7 видах спорта согласно классификации МОК, объединяющих 15 дисциплин.

К российским спортсменам обратились космонавты, находящиеся на Международной космической станции. Антон Шкаплеров и Пётр Дубров пообещали следить за Играми из космоса и пожелали россиянам побед и новых рекордов.

Напомним, что представлять Свердловскую область будут пять спортсменов. Биатлонистки Светлана Миронова и Ирина Казакевич, двоеборец Самир Мастиев, прыгун с трамплина Илья Маньков и шорт-трекистка Анна Вострикова. Ещё три спортсмена — Татьяна Сорина (лыжи), Александр Галлямов (фигурное катание) и Алексей Лаптев (бобслей) — либо родились в Свердловской области, либо начинали тут заниматься спортом, впоследствии сменив прописку. "Областная газета" запустила серию материалов, в которых расскажет обо всём самом интересном, что будет происходить в ближайшие время на олимпийских полях Пекина.

Публикуем расписание соревнований до 20 февраля: