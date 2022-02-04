Сегодня стартуют зимние Олимпийские игры в Пекине. Расписание соревнований

XXIV зимние Олимпийские игры стартуют сегодня, 4 февраля, в Китае. Церемония открытия начнётся в 15:00 по московскому времени.
Посмотреть её можно будет на телеканале "Россия 1". Там же начнётся повтор трансляции в 22:50 по Москве. Отдельные соревнования каждый день будут показывать также Первый канал и "Матч". Отметим, что церемонию открытия Игр в Пекине сегодня лично посетит президент России Владимир Путин. Это его первый визит в КНР за два года. В течение однодневного приезда запланировано и проведение российско-китайских переговоров.
Соревнования уже начались. Стартовал командный турнир по фигурному катанию — короткие программы представляют одиночники и спортивные пары, танцевальные дуэты выступят с ритм-танцем. Следите за подробностями в материале "Областной газеты" "Олимпийские игры — 2022. Командный турнир. Фигурное катание. Короткая программа. Прямая трансляция". Начался также матч женской сборной России по хоккею, они вышли на лёд с командой Швейцарии.
Всего в Пекине будет разыграно 109 комплектов наград в 7 видах спорта согласно классификации МОК, объединяющих 15 дисциплин.
К российским спортсменам обратились космонавты, находящиеся на Международной космической станции. Антон Шкаплеров и Пётр Дубров пообещали следить за Играми из космоса и пожелали россиянам побед и новых рекордов.
Напомним, что представлять Свердловскую область будут пять спортсменов. Биатлонистки Светлана Миронова и Ирина Казакевич, двоеборец Самир Мастиев, прыгун с трамплина Илья Маньков и шорт-трекистка Анна Вострикова. Ещё три спортсмена — Татьяна Сорина (лыжи), Александр Галлямов (фигурное катание) и Алексей Лаптев (бобслей) — либо родились в Свердловской области, либо начинали тут заниматься спортом, впоследствии сменив прописку. "Областная газета" запустила серию материалов, в которых расскажет обо всём самом интересном, что будет происходить в ближайшие время на олимпийских полях Пекина.
Публикуем расписание соревнований до 20 февраля:
5 февраля ожидаются
- Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон, 15 км — 10:45 мск
- Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м — 11:30 мск
- Биатлон. Смешанная эстафета, 4 х 6 км — 12:00 мск
- Прыжки на лыжах. Женщины. Обычный трамплин — 14:35 мск
- Фристайл. Мужчины. Могул — 15:40 мск
- Шорт-трек. Смешанная командная эстафета — 16:26 мск
6 февраля
- Сноуборд. Женщины. Слоупстайл — 05:24 мск
- Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск — 06:00 мск
- Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон, 30 км — 10:00 мск
- Конькобежный спорт. Мужчины, 5000 м — 11:30 мск
- Прыжки на лыжах. Мужчины. Обычный трамплин — 15:00 мск
- Фристайл. Женщины. Могул — 15:40 мск
- Санный спорт. Мужчины — 16:15 мск
7 февраля
- Фигурное катание. Командный турнир. Произвольная программа у женщин — 06:35 мск
- Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл — 07:54 мск
- Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом — 08:45 мск
- Конькобежный спорт. Женщины. 1500 м — 11:30 мск
- Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км — 12:00 мск
- Шорт-трек. Женщины. 500 м — 15:46 мск
- Прыжки на лыжах. Смешанные команды — 15:51 мск
- Шорт-трек. Мужчины. 1000 м — 15:58 мск
8 февраля
- Фристайл. Женщины. Биг-эйр — 05:45 мск
- Горнолыжный спорт. Мужчины. Супергигант — 06:00 мск
- Кёрлинг. Смешанные команды. Матч за бронзовые медали — 09:05 мск
- Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом — 10:36 мск
- Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом — 10:34 мск
- Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км — 11:30 мск
- Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 м — 13:30 мск
- Лыжные гонки. Женщины. Спринт свободным стилем — 14:47 мск
- Лыжные гонки. Мужчины. Спринт свободным стилем — 15:00 мск
- Кёрлинг. Смешанные команды. Матч за золотые медали — 15:05 мск
- Санный спорт. Женщины — 16:35 мск
9 февраля
- Фристайл. Мужчины. Биг-эйр — 06:45 мск
- Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом — 08:45 мск
- Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс — 10:45 мск
- Лыжное двоеборье. Мужчины — 14:00 мск
- Шорт-трек. Мужчины. 1500 м — 16:20 мск
- Санный спорт. Двойки — 16:35 мск
10 февраля
- Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа — 04:30 мск
- Сноуборд. Женщины. Хафпайп — 05:25 мск
- Горнолыжный спорт. Мужчины. Комбинация, слалом — 09:15 мск
- Лыжные гонки. Женщины. 10 км классическим стилем — 10:00 мск
- Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс — 10:15 мск
- Фристайл. Смешанные команды. Акробатика — 14:50 мск
- Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м — 15:00 мск
- Санный спорт. Командная эстафета — 16:30 мск
11 февраля
- Сноуборд. Мужчины. Хафпайп — 05:25 мск
- Горнолыжный спорт. Женщины. Супергигант — 06:00 мск
- Лыжные гонки. Мужчины. 15 км свободным стилем — 10:00 мск
- Конькобежный спорт. Мужчины. 10 000 м — 11:00 мск
- Биатлон. Женщины. Спринт, 7,5 км — 12:00 мск
- Шорт-трек. Женщины. 1000 м — 15:43 мск
- Скелетон. Мужчины — 16:55 мск
12 февраля
- Сноуборд. Смешанные команды. Сноуборд-кросс — 05:50 мск
- Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4 х 5 км — 10:30 мск
- Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м — 11:53 мск
- Биатлон. Мужчины. Спринт, 10 км — 12:00 мск
- Прыжки на лыжах. Мужчины. Большой трамплин — 15:00 мск
- Скелетон. Женщины — 16:55 мск
13 февраля
- Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом — 08:45 мск
- Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета, 4 х 10 км — 10:00 мск
- Биатлон. Женщины. Гонка преследования, 10 км — 12:00 мск
- Биатлон. Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км — 13:45 мск
- Шорт-трек. Женщины. Эстафета, 3 000 м — 14:44 мск
- Шорт-трек. Мужчины. 500 м — 15:14 мск
- Конькобежный спорт. Женщины. 500 м — 16:56 мск
14 февраля
- Фигурное катание. Танцевальные дуэты. Произвольный танец — 04:15 мск
- Фристайл. Женщины. Слоупстайл — 05:24 мск
- Бобслей. Женщины. Монобоб — 06:00 мск
- Фристайл. Женщины. Акробатика — 15:00 мск
- Прыжки с трамплина. Мужчины. Командное соревнование — 15:06 мск
15 февраля
- Сноуборд. Женщины. Биг-эйр — 05:15 мск
- Фристайл. Мужчины. Слоупстайл — 05:26 мск
- Горнолыжный спорт. Женщины. Скоростной спуск — 06:00 мск
- Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр — 08:45 мск
- Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования — 11:28 мск
- Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования — 11:47 мск
- Биатлон. Мужчины. Эстафета, 4 х 7,5 км — 12:00 мск
- Лыжное двоеборье. Мужчины — 14:00 мск
- Бобслей. Мужчины. Двойки — 16:50 мск
16 февраля
- Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом — 08:45 мск
- Биатлон. Женщины. Эстафета, 4 х 6 км — 10:45 мск
- Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт классическим стилем — 14:00 мск
- Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт классическим стилем — 14:30 мск
- Хоккей. Женщины. Матч за бронзовые медали — 14:30 мск
- Фристайл. Мужчины. Акробатика — 15:00 мск
- Шорт-трек. Мужчины. Эстафета, 5000 м — 15:44 мск
- Шорт-трек. Женщины. 1500 м — 16:18 мск
17 февраля
- Хоккей. Женщины. Матч за золотые медали — 07:10 мск
- Горнолыжный спорт. Женщины. Комбинация, слалом — 09:00 мск
- Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа — 13:00 мск
- Фристайл. Женщины. Ски-кросс — 10:10 мск
- Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м — 11:30 мск
- Лыжное двоеборье. Командное соревнование — 14:00 мск
18 февраля
- Фристайл. Женщины. Хафпайп — 05:25 мск
- Кёрлинг. Мужчины. Матч за бронзовые медали — 09:05 мск
- Фристайл. Мужчины. Ски-кросс — 10:10 мск
- Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м — 11:30 мск
- Биатлон. Мужчины. Масс-старт, 15 км — 12:00 мск
19 февраля
- Фристайл. Мужчины. Хафпайп — 05:25 мск
- Горнолыжный спорт. Смешанные команды. Параллельный слалом — 07:46 мск
- Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт, 50 км — 09:00 мск
- Кёрлинг. Мужчины. Матч за золотые медали — 09:05 мск
- Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт — 11:30 мск
- Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт — 12:00 мск
- Биатлон. Женщины. Масс-старт, 12,5 км — 12:00 мск
- Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа — 14:00 мск
- Кёрлинг. Женщины. Матч за бронзовые медали — 15:05 мск
- Хоккей. Мужчины. Матч за бронзовые медали — 16:10 мск
- Бобслей. Женщины. Двойки — 16:30 мск
20 февраля
- Кёрлинг. Женщины. Матч за золотые медали — 04:05 мск
- Бобслей. Мужчины. Четверки — 06:20 мск
- Хоккей. Мужчины. Матч за золотые медали — 07:10 мск
- Лыжные гонки. Женщины. Масс-старт, 30 км — 09:30 мск