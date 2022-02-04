В Пекине прошла церемония открытия зимних Олимпийских игр

Нынешняя Олимпиада проходит под девизом "Вместе ради общего будущего". Фото: скриншот прямой трансляции на сайте smotrim.ru

В Пекине на национальном стадионе под названием "Птичье гнездо" прошла церемония открытия зимних Олимпийских игр. Китай принимает Олимпиаду во второй раз.

"XXIV зимние Олимпийские игры объявляю открытыми", — заявил Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Нынешняя Олимпиада проходит под девизом "Вместе ради общего будущего". Игры 2022 года проходят в режиме строгого соблюдения противоэпидемических мер из-за пандемии коронавируса. Пекин стал единственным городом в истории, который принимал как летние, так и зимние Олимпийские игры.

Фото: скриншот прямой трансляции на сайте smotrim.ru

Напомним, что на церемонии открытия присутствовал президент России Владимир Путин.

Фото: пресс-служба Кремля

На зимней Олимпиаде в Пекине разыграют 109 комплектов наград в 7 видах спорта согласно классификации МОК, объединяющих 15 дисциплин. Олимпийская сборная России состоит из 213 человек. Российские спортсмены вышли на национальный стадион в Пекине под 46-м номером. Знамя несли хоккеист Вадим Шипачёв и конькобежка Ольга Фаткулина.

В завершение церемонии открытия через стадион пронесли олимпийский огонь, а небо озарилось отблесками грандиозного фейерверка.

Фото: скриншот прямой трансляции на сайте smotrim.ru

Фото: скриншот прямой трансляции на сайте smotrim.ru

Добавим, что зимняя Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля, а Паралимпиада — с 4 по 13 марта.

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