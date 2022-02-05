Российская сборная получила первую медаль на Олимпиаде в Пекине

Спортсменка из Твери преодолела пятнадцатикилометровую дистанцию за 44:43,9 секунды. Фото: Олимпийский комитет России

У сборной России первая медаль зимних Олимпийских игр в Пекине. Её завоевала лыжница Наталья Непряева.

Россиянка заняла второе место в скиатлоне. Она преодолела 15-километровую дистанцию за 44:43,9 секунды. Олимпийской чемпионкой стала Тереза Йохауг (Норвегия). Бронза у австрийки Терезы Штадлобер.

В скиатлоне лыжники половину дистанции проходят классическим ходом, далее меняют лыжи и вторую половину идут коньковым ходом.

Добавим, церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине состоялась накануне на национальном стадионе под названием "Птичье гнездо". На ней присутствовал президент России Владимир Путин.

Нынешняя Олимпиада проходит под девизом "Вместе ради общего будущего". На ней разыграют 109 комплектов наград в 7 видах спорта согласно классификации МОК, объединяющих 15 дисциплин. Сборная России состоит из 213 человек.

Напомним, зимняя Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля, а Паралимпиада — с 4 по 13 марта.

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