Уральские школьники записали видеоролик в поддержку олимпийской сборной России

Видео для свердловских спортсменов записали ученики 11-го класса школы № 117. Фото: кадр из видеоролика

В Екатеринбурге учащиеся школы № 177 записали на уроке физкультуры видеоролик в поддержку свердловских спортсменов, выступающих на Олимпиаде.

Ребята приглашают присоединиться к флешмобу #болеемзанаших олимпийцев Светлану Миронову, Ирину Казакевич, Анну Вострикову, Самира Мастиева, Илью Манькова.

Кроме того, к кампании #wewillROCyou присоединилась уральская певица Екатерина Подковыркина. Она записала песню и выпустила клип в поддержку наших спортсменов.

"Премьера трека, который может стать неофициальным гимном болельщиков, прошла одновременно с открытием Олимпиады. Услышать его можно на всех крупных музыкальных площадках страны", — говорится на официальной странице Свердловской области.

Добавим, церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине состоялась накануне на национальном стадионе под названием "Птичье гнездо". На ней присутствовал президент России Владимир Путин.

Нынешняя Олимпиада проходит под девизом "Вместе ради общего будущего". На ней разыграют 109 комплектов наград в 7 видах спорта согласно классификации МОК, объединяющих 15 дисциплин. Сборная России состоит из 213 человек. Напомним, зимняя Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля, а Паралимпиада — с 4 по 13 марта.

Кстати, российская сборная получила первую медаль на Олимпиаде в Пекине. Её завоевала лыжница Наталья Непряева.

Читайте также:

Евгений Куйвашев и Антон Шипулин поддержали российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине.

В Екатеринбурге устроят танцы белых медведей в поддержку олимпийской сборной России.