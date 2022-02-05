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Спорт
5 февраля 2022, 18:33

Антон Шипулин выступил в качестве ТВ-эксперта на Олимпиаде в Пекине

Антон Шипулин

Кстати, у российской команды уже две медали — серебро в скиатлоне и бронза по биатлону (смешанная эстафета). Фото: скрин Instagram

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Антон Шипулин присоединился к команде Первого канала на Олимпийских играх в Пекине. Он выступил в качестве ТВ-эксперта.

"Пекин — моя первая Олимпиада в качестве ТВ-эксперта, поэтому немного волнительно. <...> Постараюсь не сваливаться в "диванную" экспертизу", — заявил он в Instagram. Шипулин также отметил хороший старт российской сборной и выразил уверенность, что "впереди нас ждут огненные две недели".

Кстати, у российской команды уже две медали — серебро в скиатлоне и бронза по биатлону (смешанная эстафета).

Нынешняя Олимпиада проходит под девизом "Вместе ради общего будущего". На ней разыграют 109 комплектов наград в 7 видах спорта согласно классификации МОК, объединяющих 15 дисциплин. Сборная России состоит из 213 человек.

Напомним, зимняя Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля, а Паралимпиада — с 4 по 13 марта.

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Областная газета Свердловской области

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