Прыгуны на лыжах с трамплина из России впервые за 54 года завоевали медаль Олимпиады

В последний раз в прыжках с трамплина наши спортсмены брали медаль 54 года назад на Играх-1968. Фото: Олимпийский комитет России

Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Пекине в смешанных командных соревнованиях. Нашу страну представляли Ирма Махиня, Ирина Аввакумова, Данил Садреев и Евгений Климов.

Спортсмены набрали в сумме 890,3 балла и уступили только сборной Словении, которая набрала 1 001,5 балла. Третье место у канадской команды (844,6 балла).

"В финале у норвежцев, как и ранее у немецких прыгунов, не была засчитана одна из попыток. Это поставило крест на их медальных перспективах и вывело наших ребят на вторую строчку. Оставалось только её удержать, что они с блеском и проделали. Каждый внёс свою лепту в общий успех, а эффектную точку поставил опытнейший Евгений Климов, для которого эти Игры — уже третьи в карьере. В последний раз в прыжках с трамплина наши спортсмены брали медаль 54 года назад на Играх-1968", — рассказали в Олимпийском комитете России.

54 года назад золотую медаль Олимпийских игр на большом трамплине завоевал советский спортсмен Владимир Белоусов.

Добавим, что Данил Садреев представляет спортшколу Лениногорска Республики Татарстан, Ирма Махиня — Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта в Сочи, Евгений Климов — спортшколу олимпийского резерва "Старт" в Перми, Ирина Аввакумова — школу олимпийского резерва "Воробьёвы горы".

Добавим, что у России сейчас 7 медалей: два золота (скиатлон и фигурное катание), три серебра и две бронзы.