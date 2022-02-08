Российский сноубордист Вик Уайлд взял бронзу на Олимпиаде в Пекине

В борьбе за третье место российский сноубордист обошёл итальянца Роланда Фишналлера. Фото: Олимпийский комитет России

Российский сноубордист Вик Уайлд стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине в параллельном гигантском слаломе. В борьбе за третье место он обошёл итальянца Роланда Фишналлера.

"Сразу после финиша Уайлд долго сидел на снегу и не мог скрыть слез радости", — сообщается на сайте Олимпийского комитета России.

Тем самым 35-летний российский спортсмен принёс в копилку нашей сборной ещё одну бронзовую медаль. Золото же взял Беньямин Карл из Австрии. Вторую ступеньку пьедестала почёта занял словенец Тим Мастняк.

Примечательно, что бронзовая медаль стала третьей из наград, завоеванных Виком Уайлдом за его карьеру олимпийца. В частности, участие в составе российской сборной на Олимпиаде в Сочи в 2014 году принесло ему две золотые медали в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе.

Сегодня "Областная газета" писала о том, чтопрыгуны на лыжах с трамплина из России впервые за 54 года завоевали медаль Олимпиады. В этой дисциплине нашу страну представляли Ирма Махиня, Ирина Аввакумова, Данил Садреев и Евгений Климов. А вчера мы рассказывали о том, что в Пекине разыграли первый комплект наград в фигурном катании. Спортсмены сборной России во второй раз в истории стали олимпийскими чемпионами в этом виде. Среди тех, кто принёс команде громкую победу, пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Александр начинал карьеру в Екатеринбурге.