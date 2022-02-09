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9 февраля 2022, 12:12

Чемпионат России по самбо — 2022 в Верхней Пышме стартует в феврале

самбо

Победители чемпионата России выступят в Туркменистане. Фото: Александр Зайцев

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о проведении чемпионата России по самбо в Верхней Пышме. Турнир состоится в период с 24 февраля по 1 марта.

Его победители выступят в ноябре на чемпионате мира в Ашхабаде (Туркменистан). Серебряные призёры — в конце мая на чемпионате Еквропы в Верхней Пышме, сообщает департамент информполитики региона.

Отмечается, что подготовка к домашнему чемпионату идёт полным ходом. Лучшие самбисты Урала тренируются на базе под Сысертью. Всего Средний Урал на чемпионате России представят более 80 человек — рекордное количество за всю историю свердловского самбо. Мероприятие поручено провести на высоком организационном уровне.

Напомним, для Верхней Пышмы это будет уже третий чемпионат страны. Ранее они проходили здесь в 2006 и 2014 годах. В 2003 и 2017 годах их принимал Екатеринбург.

Добавим, в конце прошлого года сообщалось, что чемпионат России по самбо — 2022 пройдёт со 2 по 4 марта.

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Областная газета Свердловской области

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