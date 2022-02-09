В Госдуме РФ прокомментировали информацию о сомнительном допинг-тесте российского фигуриста

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала ситуацию с разгорающимся допинг-скандалом на Олимпиаде в Пекине.Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала ситуацию с разгорающимся допинг-скандалом на Олимпиаде в Пекине. Она заявила, что в случае положительного теста у российского фигуриста медалей у страны не будет.

Слова Светланы Журовой приводит издание "Спорт-Экспресс".

"Думаю, что у всех сейчас лёгкий шок, потому что в фигурном катании допинговых скандалов точно не было. Лишить в этом виде спорта медалей... Конечно, если будет в итоге положительный тест, то спортсменов можно проверить, но скажут, что проба была взята ранее. Тут помогут только суды и доказательства, что что-то попало в организм без воли спортсмена. Это единственный вариант. Но суды, как мы знаем, длятся не один год. В случае положительного теста медалей точно не будет", — заявила депутат нижней палаты парламента.

Сегодня утром появилась информация о том, что церемония награждения российских фигуристов на зимней Олимпиаде в Пекине задерживается из-за неоднозначных результатов допинг-теста у одного из спортсменов. К ситуации привлечены международные антидопинговые организации и Олимпийский комитет России. Кроме того, из-за спорного теста результаты командного турнира могут быть пересмотрены.

Имя спортсмена, у которого возникли проблемы с допинг-тестом, не называется.

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