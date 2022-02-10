В 2022 году в Свердловской области пройдут 7 международных спортивных соревнований

В Нижнем Тагиле в юбилейный год пройдут этапы Кубков мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Фото: Владимир Мартьянов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил список значимых физкультурных и спортивных мероприятий в 2022 году. В перечень вошли 7 международных соревнований, которые примут Екатеринбург, Нижний Тагил и Верхняя Пышма.

Ближайшее событие — в марте. Это этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин, который состоится в Нижнем Тагиле 18–20 марта.

В мае ожидается, что Екатеринбург примет саммит SportAccord (15-20 мая). В этом же месяце в Верхней Пышме состоится чемпионат Европы по самбо. С 24 февраля по 1 марта там проведут чемпионат России по самбо.

В июле в уральской столице пройдут международные соревнования по практической стрельбе среди мужчин и женщин (пистолет, револьвер, карабин пистолетного калибра). В августе Екатеринбург примет матчи чемпионата мира по волейболу среди мужских сборных. А в сентябре–октябре — Кубок мира FISU среди студентов по спортивным единоборствам.

В ноябре в Нижнем Тагиле состоится этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин.

Документ опубликован на региональном интернет-портале правовой информации.

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