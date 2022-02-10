Наши в Пекине: Анна Вострикова вышла в 1/4 финала, лыжницы попали в ТОП-10

Фото: Пресс-служба ФХР

В Пекине продолжаются XXIV зимние Олимпийские игры. "Облгазета" собрала результаты выступления свердловских спортсменов за два соревновательных дня.

- Шорт-трекистка Анна Вострикова, представляющая Свердловскую область, вечером 9 февраля пробилась 1/4 финала на дистанции 1000 метров. Анна финишировала третьей (в следующую стадию проходят напрямую первые две спортсменки), однако её времени хватило, чтобы пройти в следующую стадию как lucky loser. Четвертьфинал состоится 11 февраля в 16:00 по уральскому времени.

Позднее 9 февраля Анна Вострикова также приняла участие в женской эстафете на 3000 метров. Анна, а также Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова и Елена Серёгина заняли третье место в полуфинале и не смогли выйти в финал.

- 9 февраля медаль также разыграли лыжники-двоеборцы в прыжках на лыжах с трамплина (Normal-hill - 106 метров) и гонке по системе Гундерсена. Свердловский спортсмен Самир Мастиев в прыжковой части показал последний, 44-й результат. В лыжной гонке слегка улучшил свой показатель и остановился на 40-й позиции. Отставание от победителя - немца Винценца Гайгера - составило почти семь минут.

- Сборная России по хоккею стартовала с победы на олимпийском турнире в Пекине. В первом матче группового этапа команда Алексея Жамнова переиграла Швейцарию - 1:0. Единственная шайба в матче была заброшена за три секунды до конца первого периода, отличился Антон Слепышев. По ходу встречи обе команды имели хорошую возможность забросить, швейцарцы едва не сравняли счёт в самой концовке, но всё же победа осталась за российской командой. После первого тура россияне идут на второй строчке, уступая лишь датчанам: Дания сенсационно обыграла Чехию на старте турнира - 2:1. В группе С также прошли первые матчи, Швеция не без труда обыграла Латвию (3:2), а Финляндия расправилась со Словакией, за которую выступает экс-игрок "Автомобилиста" Михал Чайковский.

- В соревнованиях лыжников прошла женская гонка классическим стилем с раздельным стартом на 10 километров. Сразу три россиянки оказались в десятке сильнейших, но до медалей дотянуться не смогли. Победила Тереза Йохауг из Норвегии, второе и третье место заняли представительницы Финляндии Кертту Нисканен и Криста Пармакоски. Россиянка Наталья Непряева финишировала с четвёртым результатом. На последних километрах Наталья значительно прибавила и почти добралась до призов: от третьего места её отделила всего лишь одна десятая секунды. Юлия Ступак, которая живёт в Екатеринбурге, заняла седьмое место, уроженка Краснотурьинска Татьяна Сорина показала десятый результат.